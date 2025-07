Wohnkomplex First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France

In den Hügeln zwischen Nizza und Monaco, in einer charmanten natürlichen Umgebung, liegt dieses außergewöhnliche Projekt mit Schwimmbad. 22 Wohnungen, von 2 bis 5 Zimmer, die meist Südlage sind, und die meisten haben einen atemberaubenden Meerblick. Die Apartments befinden sich in 2 Gebäuden, die alle einen Balkon, einen privaten Garten oder eine Terrasse haben. Der angelegte Terrassengarten folgt der steilen Topographie und auf der obersten Etage haben zwei prestigeträchtige Dachterrassen Penthouses einen eigenen privaten Pool. Tiefgaragen und High-End-Services vervollständigen diese schöne Residenz.

Palmen, Olivenbäume und sogar Zitrus- und Feigenbäume stoßen auf das gesamte Anwesen, entworfen als angenehmer mediterraner Garten, durch ganz private Wege durchquert. Eingebettet in dieser grünen Umgebung, mit Blick auf das Meer, das Schwimmbad und seine Solarium bilden spezielle Entspannungsbereiche, wo Sie in Ruhe entspannen und genießen Sie den großzügigen Sonnenschein der Region in allen Jahreszeiten.

Eigenschaften der Wohnungen

Wunderschöne Buchtfenster, die die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich verschwimmen, ermöglichen die Zucken des Meeres und die Brillanz der Sonne in die großen Wohnzimmer.

Große Auswahl an großformatigen Fliesen 80x80 cm, 90x90 cm, 20x120 cm

Home Automation und automatisiertes Management

Landungstür mit A2P Schlössern

Reversible Klimaanlage

Dusche mit Regendusche ausgestattet

Badezimmer Waschbeckenschrank mit Marmorstein Arbeitsplatte und Keramik Waschbecken

Beheizter Handtuchhalter in jedem Badezimmer

Hängende Toilette

Elektrobetriebene private Box-Garage Türen

Automatische Gartenbewässerung

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Es soll eines der schönsten Dörfer der Côte d'Azur sein. Wie auf der Seite eines Hügels über dem Mittelmeer hängend, appelliert Èze so viel für seine Nähe zu Monaco wie für seine sanfte provenzalische Atmosphäre. Der exotische Garten mit berauschenden Düften, seinen engen Gassen, die mit Bougainvillea und seinem atemberaubenden Panorama auf die türkisfarbenen Meerestöne gesäumt sind, machen ihn zu einer hochpreisigen Adresse, ideal in der Nähe von Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nizza, Cannes und sogar Grasse.