  Frankreich
  Paris
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Paris, Frankreich

Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$616,414
Das 1995 unter dem Einfluss großer Veränderungen im 12. Arrondissement erbaute Gebäude offenbart die Kreativität und Ruhe dieses neuen architektonischen Stils: raffinierte Formen, diskrete Farben, lange Balkone und eine Kombination aus guten Materialien (Glas, Holz, Metall). Die Fassaden wur…
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$704,973
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden, zwischen denen sich ein angelegter Garten befindet. Es gibt auch eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder und Kinderwagen im Erdgeschoss, eine Tiefgarage.Ausstattung und Ausstattung im Haus Landetür 2,14 m hoch mit Fünfpunkt-VerriegelungZugriffskontrolle mit …
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$376,644
Die Residenz ist in einem klassischen und eleganten architektonischen Stil. Es gibt nur 8 Wohnungen im Gebäude von zwei Treppenhäusern serviert, gibt es einen Tiefgaragen für 9 Plätze, ein Zimmer für Fahrräder und ein Zimmer für Hausmüll. Diese luxuriöse Residenz ist mit einem Garten mit Bäu…
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Wohnanlage Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$491,617
Das neoklassizistische Gebäude ist von einem Wasserkanal um den Umfang umgeben. Im Zentrum der Residenz gibt es einen Gemeinschaftsgarten, gekreuzt durch gepflasterte Wege, komplett für Fußgänger. Verschiedene Arten von Wohnungen sind in der Anlage verfügbar - von Studios bis zu 5 Zimmer. Di…
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Wohnanlage First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$735,269
Die Wohnanlage innen und außen ist im viktorianischen Stil hergestellt. Es gibt einen schönen Park mit einem Spielplatz direkt neben ihm, und der Hof ist mit einem zentralen Garten mit einem dekorativen Brunnen verziert. Einige Apartments verfügen über einen Keller. Es bietet Apartments von …
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$663,607
Die Wohnanlage, umgeben von Grün, bietet 54 Apartments verschiedener Art - von Studios bis zu Apartments mit 5 Zimmern. Geräumige Balkone erweitern die Apartments, von denen die meisten mit Blick auf Place Saint-Louis. Die oberste Etage verfügt über herrliche Außenterrassen. Der Komplex verf…
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Wohnanlage Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Paris, Frankreich
von
$576,796
Im Herzen des Marais gelegen, bietet dieser Komplex elegante Apartments, von Studios bis zu Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das sind elegante Wohnräume für alle Bedürfnisse. Dieses historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern, die ihren Charme mit origi…
