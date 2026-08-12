Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Frankreich
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Frankreich
Welche Dokumente benötigen Ausländer, um in Frankreich eine neue Wohnung zu erwerben?
Ausländer benötigen einen Pass ihres Heimatlandes und ein Dokument, das ihre rechtmäßige Anwesenheit in Frankreich bescheinigt. Außerdem sind ein Kontoauszug mit den Kontodaten der letzten drei Monate und eine Gehaltsbescheinigung für die letzten drei Monate erforderlich. Wenn der Käufer über zusätzliche Einkünfte verfügt, muss er ein Dokument über die Rechtmäßigkeit ihrer Herkunft vorlegen. Alle Unterlagen müssen notariell beglaubigt und ins Französische übersetzt sein.
Gibt es irgendwelche Beschränkungen für Ausländer, die Immobilien von einem Entwickler in Frankreich kaufen?
Es gibt keine Einschränkungen. Ausländer können in Frankreich eine beliebige Anzahl von Häusern und Wohnungen in Neubauten erwerben.
Welche französischen Städte sind bei neuen Immobilienkäufern am beliebtesten?
Paris, die Hauptstadt des Landes, ist traditionell am meisten gefragt. Hier kaufen Sie Wohnungen in Wohnanlagen eines Bauträgers in Frankreich zum persönlichen Wohnen und Vermieten. Lyon und Lille stehen ebenfalls auf der Liste der beliebtesten Städte für den Kauf eines Hauses. Urlaubsimmobilien erwerben Ausländer oft in Nizza und Saint-Tropez.