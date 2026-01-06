  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Cannes
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Cannes, Frankreich

Residenz
Cannes, Frankreich
von
$835,885
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Die ideale Lage der Residenz, in der Nähe der berühmten Boutiquen und Restaurants von Cannes. Nicht weit von der Croisette und den Stränden. Ein 15-minütiger Spaziergang zum Festivalpalast. Apartments mit großen Terrassen. Luxusklasse Materialien werden im Bau verwendet.Installationszahlung,…
Premiumazur
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residenz Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, Frankreich
von
$419,902
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Residence mit eigenem Pool, viele Wohnungen mit Meerblick, einen großen Pool, einen Garten. Alle Apartments mit Balkon oder Terrassen. Nicht weit von der Residenz entfernt sind Elite-Boutiquen und Restaurants, in der Nähe der Croisette Promenade und Sandstrände.Es ist möglich, Finishing und …
Premiumazur
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, Frankreich
von
$541,839
Der Wohnkomplex besteht aus drei Gebäuden mit einem angelegten mediterranen Garten zwischen ihnen. Der Komplex umfasst Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit verschiedenen Layouts. Die Apartments bieten modernen Komfort, Kombination von Funktionalität und Raffinesse. Alle Wohnzimmer und Schlafzi…
TRANIO
OneOne
Residenz v centre Kann radom s Kruazett
Residenz v centre Kann radom s Kruazett
Residenz v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, Frankreich
von
$702,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Eine kleine Luxusresidenz, nur 9 Wohnungen in der Residenz, befindet sich im Zentrum des Parks, in der Elite-Bereich von Cannes, zum Strand 800 Meter, zur Croisette Promenade 5 Minuten zu Fuß. Luxus-Veredelungsmaterialien.Zahlung Raten, reduzierte Notargebühr, ist es möglich, Ausrüstungsmate…
Premiumazur
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residenz Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, Frankreich
von
$666,245
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Residenz mit einem großen Garten, drei Gebäude in der Residenz, aus den oberen Etagen gibt es Blick auf das Meer und die Laran Inseln. Alle Apartments mit großen Terrassen und Balkonen.10 Gehminuten vom Sandstrand entfernt. In der Nähe der Residenz gibt es Geschäfte, Boutiquen, Schulen. Güns…
Premiumazur
Residenz v centre sredizemnomorskogo parka
Residenz v centre sredizemnomorskogo parka
Residenz v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, Frankreich
von
$447,896
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Die Residenz liegt 600 Meter vom Strand entfernt, im Zentrum eines mediterranen Parks mit Magnolias, Oliven- und Orangenbäumen. Schwimmbad für Bewohner der Residenz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.Wohnungsoptionen :2-Zimmer 38m2 von 285.000 Euro;3 Zimmer von 63 m2 ab 400.000 Eur…
Premiumazur
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residenz s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, Frankreich
von
$408,705
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Residence mit lebhaftem Garten und Pool. Nur 12 Wohnungen in der Residenz. Das Meer und der Strand sind 15 Minuten entfernt. In der Nähe von Geschäften, Boutiquen, Schulen. Parkplatz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.2-Zimmer-Wohnungen von 45 m2 ab 225.000 Euro;3-Zimmer ab 66 m2 a…
Premiumazur
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residenz Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Frankreich
von
$535,383
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Geschlossene und elegante Residenz, 5 Gehminuten zum Strand, in der Nähe des Tennisclubs.Die Residenz ist von einem Garten umgeben, auf dem Gebiet - ein Schwimmbad. Große Terrassen. Tiefgarage. Hochwertige Ausrüstungsmaterialien.Es ist möglich, keramische Fliesen zu wählen.Wohnungsoptionen :…
Premiumazur
Residenz Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residenz Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residenz Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, Frankreich
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Residence mit Pool und Garten, die meisten Wohnungen mit Meerblick. Alle Apartments mit großen Terrassen.Die Residenz hat nur 10 Apartments. 5 Minuten zu Fuß zum Strand. Lieferung im zweiten Quartal 2026.Luxusmaterialien werden bei der Konstruktion der Residenz verwendet. Es ist möglich, das…
Premiumazur
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residenz Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, Frankreich
von
$722,232
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Elegante und moderne Architektur, die modernen Trends entspricht. Die Residenz liegt in der Nähe des Zentrums von Cannes, nur 5 Gehminuten von der Croisette Promenade und den Stränden entfernt. Für den Bau und die Dekoration von Wohnungen werden Luxusmaterialien - Versace Home verwendet. Sie…
Premiumazur
Residenz Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residenz Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residenz Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Frankreich
von
$397,507
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Die Residenz befindet sich im Eliteviertel von Cannes - Croix Garden. In der Nähe des Zentrums von Cannes und der Croisette. Die Residenz wird von einem Garten umgeben. Alle Apartments mit Terrassen oder Balkonen. Tiefgarage.Unterkunftsmöglichkeiten:2 Zimmer von 46 m2 ab 270.000 Euro3 Zimmer…
Premiumazur
