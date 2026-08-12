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Gewerbeimmobilien in Frankreich

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Bordeaux
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Metropolitanes Frankreich
135
Provence-Alpes-Côte d'Azur
111
Nizza
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165 immobilienobjekte total found
Investition 1 050 m² in 26, Frankreich
UP UP
Investition 1 050 m²
26, Frankreich
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 3
🌍 3-Apartmentgebäude – Investitionsmöglichkeiten in den Vogesen, bei Gérardmer🏡 Allgemeine B…
$147,575
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Gewerbefläche 74 m² in Saint Medard en Jalles, Frankreich
Gewerbefläche 74 m²
Saint Medard en Jalles, Frankreich
Fläche 74 m²
- Geschäfte machen
$214,082
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Gewerbefläche 45 m² in Paris, Frankreich
Gewerbefläche 45 m²
Paris, Frankreich
Fläche 45 m²
🏙 Paris, 16. Arrondissement – Privatpraxis oder Business💶 Preis: 529.000 €📐 Fläche: 45 m2🏢 E…
$617,156
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Gewerbefläche 60 m² in Nizza, Frankreich
Gewerbefläche 60 m²
Nizza, Frankreich
Fläche 60 m²
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Wohnanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliches Ei…
$163,635
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Hotel in Giverny, Frankreich
Hotel
Giverny, Frankreich
Nur 1 Stunde von Paris und 15 Minuten vom berühmten Dorf Giverny, im Herzen des Naturparks V…
$6,03M
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Hotel 6 000 m² in Chemin du Milieu, Frankreich
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Frankreich
Fläche 6 000 m²
Historische Perle in der Nähe von ParisNur 50 km von Paris entfernt befindet sich Château Hô…
$19,39M
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Hotel in Cannes, Frankreich
Hotel
Cannes, Frankreich
Exklusiver Verkauf - Hotel 3★ - Gebäude und Geschäft - CannesEin seltenes Investitionsangebo…
$9,23M
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Investition in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Investition
Route Forestiere dOrleans, Frankreich
In einer der prestigeträchtigsten Regionen Frankreichs, nur 45 Minuten von Paris entfernt, i…
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Hotel 400 m² in 20, Frankreich
Hotel 400 m²
20, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, neben dem Restaurant. Die Zimmer sind mehrere Monat…
$548,884
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Hotel in Berri, Frankreich
Hotel
Berri, Frankreich
Im Herzen der weltberühmten Loire-Schlossregion befindet sich eine komplett restaurierte Bur…
$7,23M
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 4
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$58,096
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 4
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$58,096
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Gewerbefläche in Frankreich
Gewerbefläche
Frankreich
Stockwerk 2
| Parkplatz
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 2
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$639,051
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 4
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$58,096
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 3
| Parkplatz
$96,826
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 2
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$96,826
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 3
| Parkplatz
$58,096
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Gewerbefläche in Sciez, Frankreich
Gewerbefläche
Sciez, Frankreich
| Parkplatz
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche in Marseille, Frankreich
Gewerbefläche
Marseille, Frankreich
Stockwerk 1
| Parkplatz
$121,033
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 3
| Parkplatz
$58,096
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 2
| Parkplatz
$67,778
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Gewerbefläche in Frankreich
Gewerbefläche
Frankreich
Stockwerk 2
Im Herzen des westlichen Teils von Paris, nur wenige Minuten von La Défense entfernt, finden…
$116,191
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Gewerbefläche 59 m² in Ramonville Saint Agne, Frankreich
Gewerbefläche 59 m²
Ramonville Saint Agne, Frankreich
Fläche 59 m²
Im Süden von Toulouse liegt der Fluss Ruisso Saint-Anh. Diese einzigartige Lage hat viele Vo…
$143,981
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 2
| Parkplatz
$58,096
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 4
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$58,096
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Gewerbefläche in Frankreich
Gewerbefläche
Frankreich
Stockwerk 2
| Parkplatz
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Gewerbefläche 150 m² in Toulouse, Frankreich
Gewerbefläche 150 m²
Toulouse, Frankreich
Fläche 150 m²
Im Herzen der neuen Nachbarschaft gelegen, verbindet der Eco-Kreis Komfort und die Entwicklu…
$519,374
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Gewerbefläche in Frankreich
Gewerbefläche
Frankreich
Stockwerk 1
| Parkplatz
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche in Cap dAil, Frankreich
Gewerbefläche
Cap dAil, Frankreich
Stockwerk 1
Cap Dai ist ein idealer Ort für Liebhaber des echten Mittelmeers. Dieser Ort, bekannt für se…
$58,096
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