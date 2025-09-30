  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Nizza
  4. Aufenthalt s vidom na more i bassejnomh

Aufenthalt s vidom na more i bassejnomh

Nizza, Frankreich
von
$383,099
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32798
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Frankreich
  • Region / Bundesland
    Metropolitanes Frankreich
  • Nachbarschaft
    Seealpen
  • Stadt
    Nizza

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Nizza, Frankreich

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Rezidencia v centre goroda
Nizza, Frankreich
von
$406,278
Wohnanlage New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$376,644
Wohnanlage New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paris, Frankreich
von
$704,973
Wohnanlage Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$575,631
Wohnanlage New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
von
$228,388
Sie sehen gerade
Aufenthalt s vidom na more i bassejnomh
Nizza, Frankreich
von
$383,099
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$454,445
Der Wohnkomplex bietet von funktionellen Studios bis zu geräumigen 4-Zimmer-Familienwohnungen, von denen die meisten Blick auf das Meer oder den Waldpark haben. Die Wohnzimmer sind dank großer Buchtfenster mit natürlichem Licht überflutet. Die Apartments sind nach modernen Komfortstandards g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Frankreich
von
$300,633
Das neue Gebäude befindet sich im Zentrum von Saint-Laurent-du-Var, gegenüber der Entwickler rekonstruieren den Park und den Platz. Es gibt Restaurants, Geschäfte und alle Infrastrukturen in der Nähe.Die neue Residenz bietet von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen. Im Hof der Residenz wird …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Nizza, Frankreich
von
$534,847
Der Komplex verbindet alle Komfort der Moderne mit der klassischen Eleganz der Architektur, die das Erbe der Stadt respektiert. Das Gebäude bietet 29 Apartments von Studios bis zu 3 Schlafzimmern. Direkter Zugang zum privaten Tiefgaragenparkplatz der Residenz befindet sich neben der Rue Volt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Frankreich
Die perfekte 2-Tages-Reiseroute durch Paris: Sehenswürdigkeiten, Transport und Cafés
30.09.2025
Die perfekte 2-Tages-Reiseroute durch Paris: Sehenswürdigkeiten, Transport und Cafés
In welchem ​​Bezirk lässt es sich in Paris am besten leben? Ein Führer zu den sichersten und gefährlichsten Gegenden der Modehauptstadt der Welt
09.08.2024
In welchem ​​Bezirk lässt es sich in Paris am besten leben? Ein Führer zu den sichersten und gefährlichsten Gegenden der Modehauptstadt der Welt
Einkommensimmobilien im touristischsten Land der Welt: Sollten Sie im Jahr 2024 eine Mietimmobilie in Frankreich kaufen?
05.08.2024
Einkommensimmobilien im touristischsten Land der Welt: Sollten Sie im Jahr 2024 eine Mietimmobilie in Frankreich kaufen?
Frankreich verkauft jetzt auch Häuser und Quadratmeter Land für 1 Euro
10.07.2024
Frankreich verkauft jetzt auch Häuser und Quadratmeter Land für 1 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen