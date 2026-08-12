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Wohnungen in Frankreich

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19 869 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Argeles sur Mer, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Argeles sur Mer, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$470,574
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Es gibt zwei außergewöhnliche Leistungen, die Ästhetik und architektonische Leistung kombini…
$382,269
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chambery, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chambery, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$377,621
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 3
Verkauf von Apartments - ein Penthouse in Muzhen an einem der angesehensten Orte der Côte d'…
$2,66M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Neue Wohnung mit direktem Meerblick in einem neuen Gebäude an der ersten Linie in Antibes Ju…
$2,17M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Impasse des Colombes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Impasse des Colombes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$462,561
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$109,151
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mauguio, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mauguio, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$241,947
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$312,322
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 1
Entdecken Sie unsere neue Anlage in den Vororten, in der Nähe des Stadtzentrums, Geschäfte, …
$250,159
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Wohnung 4 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
📍 Nizza – Avenue des Arènes de CimiezKosten:265.000 €Licht zum Verkauf.3-Zimmer-Wohnung in d…
$314,608
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 3/5
Vier-Zimmer-Wohnung in einem neuen luxuriösen Wohnkomplex Parc du Cap, nur wenige Gehminuten…
$2,66M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 6/6
Wohnung mit einer Fläche von 140 Quadratmetern, in ausgezeichnetem Zustand nach großen Repar…
$992,789
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Der Wohnbereich ist aufgrund seiner Geschichte und großen Fassaden beliebt. Das Hotel liegt …
$436,181
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 93 m²
Stockwerk 6
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Argenteuil mit Geschäften und Dienstleistungen im Erdg…
$445,012
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 2
Verkauf von neuen Wohnungen in einem neuen Gebäude in Saint Laurent-du-Var. - Diese neue Res…
$566,318
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$409,864
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hayingen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hayingen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$333,004
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Rochelle, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Rochelle, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
Entdecken Sie unseren neuen Wohnraum, ideal gelegen etwa zehn Minuten mit dem Fahrrad vom St…
$448,846
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Barcares, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Barcares, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$232,382
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Penthouse in Avenue Camille Blanc, Frankreich
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliches Penthouse mit Dachterrasse und Panoramablick auf das MeerWir bieten ein se…
$9,90M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Donville les Bains, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Donville les Bains, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$214,373
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 123 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$1,19M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 16
| Ferienwohnungen
$353,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bordeaux, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bordeaux, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$181,723
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Toulouse, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Toulouse, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
Das Apartment befindet sich im Stadtteil Maleper in Toulouse. Der Wohnbereich mit Blick auf …
$311,392
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
In Clermont-Ferrand leben, um die Lebensqualität von Auvergne zu genießen, zieht jedes Jahr …
$197,525
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/6
Residence im Viertel Montfleury, 2 Gehminuten von der Antibes Street und 5-7 Gehminuten von …
$680,000
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