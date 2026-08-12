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Herrenhaus 25 zimmer in Paris, Frankreich
Herrenhaus 25 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 900 m²
Ein wahres Meisterwerk der Belle Epoque-Ära, dieses prächtige Herrenhaus, versteckt in den g…
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Herrenhaus 12 zimmer in Versailles, Frankreich
Herrenhaus 12 zimmer
Versailles, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in der renommierten Stadt (78430), nur 20 Minuten…
$2,10M
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Herrenhaus 6 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Schönes Herrenhaus aus dem Jahr 1900, komplett renoviert, 250 m², 10 Gehminuten vom Stadtzen…
$1,84M
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Herrenhaus in Rouen, Frankreich
Herrenhaus
Rouen, Frankreich
Großes Herrenhaus im alten Stil mit 11 Schlafzimmern auf einem 3,7 Hektar großen Grundstück …
$1,59M
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Herrenhaus 7 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 7 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Eine exklusive, stattliche Residenz im Belle- & Eacute-Poque-Stil, die Privatsphäre, erstkla…
$25,44M
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