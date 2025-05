Wohnkomplex New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France

Stellen Sie sich jeden Tag das Licht der Dämmerung über das Mittelmeer vor. Die gesamte Residenz liegt an der Bucht von Monaco wie eine von Hügeln umrahmte Leinwand, die ins Meer eintaucht. Es genießt einen ungehinderten Blick bis zum «Rocher» von Monaco, seiner Altstadt, seiner Kathedrale und seinem Prinzenpalast. So werden die meisten der breiten Terrassen oder privaten Gärten von bis zu 355 m2, ein Ort der täglichen Kontemplation als Erweiterung zu den Wohnungen.

Im Herzen eines Gartens, erhalten und verschönert, folgt die Architektur der Residenz, empfindlich auf seine Umgebung, den Kurven des Hügels. Mit seinem Volumen und seinen leichten und unbeschränkten Fassaden, hervorgehoben durch eine Steinstiftung, fordert das Projekt Unterbau. Es ist stolz auf die vielen großen Glasöffnungen, vielversprechendes Licht und offenen Blick auf das Meer. Die verglasten Basteln laden Sie zum allgegenwärtigen Naturschauspiel im Garten ein, wo die Pflanzen die Harmonie ihrer Farben und Düfte zeigen. Terrassen und abgegrenzte Gärten sind mit Olivenbäumen, Steineichen, Orangenbäumen, Bougainvillea und Jasmin, in der reinen Tradition der mediterranen Gärten geschmückt.

Um seinen kompromisslosen Komfort zu perfektionieren, verfügt die Residenz über einen Wellnessbereich mit Dienstleistungen, die einem Resort würdig sind. Für alle Bewohner reserviert, umfasst es ein Spa, Sauna, Dampfbad und Fitnessgeräte. Ganz verglast, öffnet es sich auf einen kleinen angrenzenden Garten mit Bäumen und Blumen, um Ihre Übung oder entspannende Zeit zu verlängern.

Eigenschaften der Wohnungen

Die Residenz vereint Exzellenz und Exklusivität, indem sie Apartments von Studios bis hin zu Zimmer bietet. Ihre Zusammensetzung setzt größtenteils eine Vielzahl von Abstellräumen, Waschraum, Garderobe oder Speisekammer sowie abgegrenzte Wohnräume ein. An der Tagesseite, geräumige Wohnzimmer und offene oder geschlossene Küche, je nach Pläne. Auf der Nacht, von den 3-Zimmer-Wohnungen, das Hauptschlafzimmer benefi ts aus einem Duschraum oder einem eigenen Bad und für einige, ein echtes Ankleidebereich zu fi t out. Einige Zimmer verfügen über einen Außenbereich, einen Balkon oder einen Garten und einen Meerblick.

Landetüren mit A2P Schloss

Videophone und Zugriffskontrolle von Vigik

Lobby und Landungen von einem Innenarchitekten dekoriert

Sichere Dachparkplätze

Fahrraddepot

Möglichkeit des Kellers auf Gartenebene

Isophonic screed

Laminiertes Parkett in Wohnzimmern und Schlafzimmern

Reversible kanalisierte Klimaanlage

Fliesen und Kacheln rund um Bäder und Duschen

Vanity-Einheit mit einem beleuchteten Spiegel in Badezimmern und Duschräumen

Beheizte Handtuchschiene und Duschwand

Ausgestattete Schränke

Lackierte Aluminium-Außentischler

Motorisierte Rollläden

Home Automatisierungsvorbereitung

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Synonym für Luxus, Schönheit und exklusives Leben, Monte Carlo ist sowohl für das Leben als auch für das Urlauben in einer funkelnden, sicheren und zeitlosen Umgebung beliebt. Nur 500 m von der monegasken Grenze entfernt, ist die Residenz fast Teil des Fürstentums und Wohltaten aus all ihren Reichtum auf einer täglichen Basis. In einer hügeligen Wohnanlage bietet diese Adresse, einfach zu erreichen, viele Annehmlichkeiten zu Fuß: elegante Geschäfte, ein Mini-Markt, Schule und College. Der benachbarte Parc de Grima verfügt über einen Wald, der als Ökopark mit einem botanischen Trail, Picknickplätzen und einem Übungspfad gestaltet ist. In der Nähe, der «Little Montmartre der Côte d’Azur,» die charmanten Straßen des Stadtzentrums unfurl mit Belle Epoque und Art Deco Fassaden, halten lebendig die authentische und refi ned Atmosphäre des Ortes.