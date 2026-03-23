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Neubauwohnungen in Saint Laurent du Var, Frankreich

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Wohnanlage New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Saint Laurent du Var, Frankreich
von
$566,309
Die Gebäude A und B befinden sich auf 4 Ebenen. In der Mitte sind sie durch eine "Terrasse Gasse" mit einem Glasdach verbunden, das natürliches Licht einlässt und vor dem Wetter schützt, aber auf beiden Seiten für natürliche Belüftung geöffnet ist. Im Erdgeschoss gibt es Geschäfte und Unterh…
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TRANIO
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Wohnanlage First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Saint Laurent du Var, Frankreich
von
$300,633
Das neue Gebäude befindet sich im Zentrum von Saint-Laurent-du-Var, gegenüber der Entwickler rekonstruieren den Park und den Platz. Es gibt Restaurants, Geschäfte und alle Infrastrukturen in der Nähe.Die neue Residenz bietet von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen. Im Hof der Residenz wird …
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