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Neubauwohnungen in Antibes, Frankreich

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Residenz v elitnom kvartale
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Residenz v elitnom kvartale
Residenz v elitnom kvartale
Antibes, Frankreich
von
$434,886
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Elite und moderne Residenz mit Garten und Pool. In der Nähe des Fernoud Museums. Die Wohnungen sind sehr hell, mit großen Terrassen und verglasten Loggias. 10 Minuten zum Strand.Zahlungen.Reduzierte Notargebühren. Es ist möglich, Ausrüstungsmaterialien auszuwählen.Unterkunftsmöglichkeiten:2 …
Bauherr
Premiumazur
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Residenz nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residenz nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residenz nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, Frankreich
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Novostrika, nur 11 Apartments. Elegante Architektur. Es gibt einen Pool auf dem Gebiet. Alle Apartments mit Terrassen und Balkonen, mit Blick auf den Garten und Pool, eigene Parkplätze. Zum Stadtzentrum und zum Strand 15-20 Minuten zu Fuß.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr. Es ist …
Bauherr
Premiumazur
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Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
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Wohnanlage New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$551,161
In einer beliebten Gegend, in der Nähe des Stadtzentrums und der Strände, bietet der Komplex eine breite Palette von modernen Apartments. Der Komplex wird von mediterraner Vegetation umgeben und Sie können an heißen Tagen am gemeinsamen Pool entspannen. Es wird Plätze für Erholung und Spiele…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$958,996
Eine neue Entwicklung von eindrei Schlafzimmer Wohnungen zum Verkauf einen kurzen Spaziergang zum Strand und in der Nähe der Marina und Altstadt von Antibes. Die Apartments auf der obersten Etage profitieren von Meerblick und einem Dachdach Solarium und einem angelegten Garten vor der Reside…
Immobilienagentur
TRANIO
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Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Residenz s vidom na more i bassejnom
Antibes, Frankreich
von
$597,545
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
15 Minuten vom Strand und dem Hafen, wenige Minuten vom Stadtzentrum, dem Bahnhof. Von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments mit großen Terrassen oder Balkonen. Pool, Solarium, Zitrusgarten. Parkplatz.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr, Baugarantien, die Residenz erfül…
Bauherr
Premiumazur
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Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
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Wohnanlage New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$454,445
Der Wohnkomplex bietet von funktionellen Studios bis zu geräumigen 4-Zimmer-Familienwohnungen, von denen die meisten Blick auf das Meer oder den Waldpark haben. Die Wohnzimmer sind dank großer Buchtfenster mit natürlichem Licht überflutet. Die Apartments sind nach modernen Komfortstandards g…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, Frankreich
von
$413,662
Der Komplex befindet sich im Herzen eines Landschaftsparks. Beschattete Sitzbereiche sind an gemütliche Räume angrenzend. Eigentümer können ihre Autos in Tiefgarage mit direktem Zugang zu den Wohnungen speichern. Alle Unterkünfte verfügen über geräumige Balkone mit Blick auf das Meer, die Be…
Immobilienagentur
TRANIO
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Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Residenz v okruzenii parka s bassejnom
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Residenz v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, Frankreich
von
$440,534
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Entdecken Sie eine schöne und komfortable Residenz umgeben von einem mediterranen Park. Es gibt auch einen Swimmingpool und Sportplatz.Die Residenz liegt günstig am Meer und dem Strand 10 Minuten zu Fuß, zum Zentrum von Antibes - 20 Minuten zu Fuß.Die Residenz ist durch eine Vielzahl von Art…
Bauherr
Premiumazur
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Residenz
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Antibes, Frankreich
von
$468,773
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Elegante und moderne Architektur, auf dem Dachpool. Park. Alle Apartments mit großen Balkonen und Terrassen sind gut beleuchtet. Tiefgarage.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr, kann das Layout der Wohnungen ändern und die Dekoration der Wohnungen wählen.Unterkunftsmöglichkeiten:3 Zi…
Bauherr
Premiumazur
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Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
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Antibes, Frankreich
von
$546,500
Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, bietet seinen Bewohnern Komfort und Sicherheit. Lieferung des Projekts - 30.09.2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Zugang zu Garagen im Keller mit einer individuellen FernbedienungSicheres Zugangskontrollsystem gesteue…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Wohnanlage New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Frankreich
von
$365,887
Im Zentrum des Komplexes zwischen den Gebäuden gibt es einen angelegten Garten, und im südlichen Teil des Grundstücks gibt es einen Gemeinschaftspool. Privatparkplätze im Keller sind mit Ladestationen ausgestattet und es gibt auch ein Zimmer für Fahrräder.Ausstattung und Ausstattung im Haus …
Immobilienagentur
TRANIO
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