Wohnkomplex Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France

Im Herzen des Marais gelegen, bietet dieser Komplex elegante Apartments, von Studios bis zu Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das sind elegante Wohnräume für alle Bedürfnisse. Dieses historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern, die ihren Charme mit original Parkettböden und herrlichen belichteten Balken bewahrt haben. An einer Ecke gelegen, verfügt das Gebäude über eine schöne Fassade mit Blick auf die Rue Saint-Antoine und bietet eine ausgezeichnete Sichtbarkeit. Das Erdgeschoss ist von kommerziellen Räumlichkeiten mit ihren jeweiligen Kellern besetzt, während die oberen Ebenen (R+5 und R+6) Haus 19 Wohnungen. Ein sicherer Zugang von der Straße führt zu einer Landung mit einem Aufzug sowie zu Treppen A, B und C, die die Stockwerke verbinden. Die Gemeinschaftsbereiche sind elegant, mit Parkettböden und einem schönen Glasdach. Die Fassaden, das Dach und die Gemeinschaftsräume sind in ausgezeichnetem Zustand und bewahren den Charakter und die Integrität des Gebäudes.

Eigenschaften der Wohnungen

Jede Wohnung wurde komplett renoviert, um den historischen Charme der Gegend mit modernen, hochwertigen Oberflächen zu kombinieren. Die Renovierung umfasst die Verwendung von exquisiten Materialien, maßgeschneiderten Fenstern und perfekt ausgestatteten Küchen, die Ästhetik und Funktionalität kombinieren.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Haus befindet sich im historischen Viertel Marais, im 4. Arrondissement von Paris. Diese ikonische Adresse hat viele Vorteile. Die Lage ist ideal für diejenigen, die den historischen Charme von Paris genießen möchten, und einen einfachen Zugang zu allen modernen Annehmlichkeiten. Die Gegend ist bekannt für seine gepflasterten Straßen, historische Gebäude, Museen (wie das Carnavalet Museum) und Modeboutiquen. Das Haus befindet sich in der Nähe der Seine, die einen einfachen Zugang zu Spaziergängen entlang der Ufer bietet.