  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Frankreich

Cannes
2
Metropolitanes Frankreich
6
Provence-Alpes-Côte d'Azur
6
Seealpen
6
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Nizza, Frankreich
von
$1,04M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Der Komplex, bestehend aus 3 vier - Zimmervillen, einem Gemeinschaftspool.Günstig gelegen, in der Nähe des Stadtzentrums, der Promenade des Anglais und Restaurants, bequemer Zugang zu den Straßen.Villen sind mit Oberflächen vermietet: Keramikfliesen 80 bis 80, italienische Dusche, Doppelwasc…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Cannes, Frankreich
von
$1,90M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Elegante Villa gebaut 1910 von Prince of Moldova und Rumänisch Jean Gica für seine Frau Maria - Hazel Gica.Die Villa liegt 5 Gehminuten vom Strand entfernt, in der Nähe des alten Hafens von Cannes.Die Villa wird vom Entwickler renoviert und modernisiert. Darüber hinaus wird geschaffen: ein P…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Clubhaus Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Clubhaus Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Clubhaus Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Clubhaus Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Clubhaus Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Nizza, Frankreich
von
$1,28M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Luxusresidenz in Strandnähe, Restaurants, Promenade.Auf dem Dach der Residenz ist ein Swimmingpool, der einen herrlichen Blick auf das Meer bietet. Es gibt einen Garten auf dem Gelände. Die Residenz ist weg. Alle Wohnungen mit Dekoration, hochwertigen Finishing Materialien.Aufzug, Ti…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Hüttendorf Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Hüttendorf Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Hüttendorf Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Hüttendorf Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Hüttendorf Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Nizza, Frankreich
von
$964,386
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Elite und unter Bau Residenz, bestehend aus kleinen Villen und einem kleinen Gebäude mit Wohnungen. Es gibt einen Pool und einen Garten.Jede Villa mit eigenem separatem Parkplatz. Alle Häuser mit Oberflächen.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.Villa 101 m2 - 830.000 EuroVilla 146 m2…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Cannes, Frankreich
von
$951,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Nkbig Villa auf dem Gebiet der Residenz mit Parkplatz und Garten.Die Gesamtfläche des Hauses ist 116 m2, der Garten ist 335 m2, die Terrasse ist 49 m2, der Balkon ist 5 m2.Weniger als 10 Minuten zum malerischen Croisette und dem Strand und dem alten Hafen in Cannes.Installation, reduzierte N…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Nizza, Frankreich
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Villen in einer ruhigen und luxuriösen Gegend von le Montaleigne. Die Villen sind von Olivenbäumen umgeben. Einige mit Meerblick. Moderne Architektur. Parkplatz.Nicht weit vom Stadtzentrum und dem Strand. Gemeinschaftspool.Zahlungen. Reduzierte Notargebühren. Große Auswahl an Finishmateriali…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen