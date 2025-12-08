  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Rueil Malmaison
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Rueil Malmaison, Frankreich

Cannes
11
Antibes
11
Metropolitanes Frankreich
68
Provence-Alpes-Côte d'Azur
55
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Wohnanlage New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Frankreich
von
$356,565
Der Komplex verfügt über verschiedene Wohnungen - von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten. Der Komplex bietet Bewohnern gemeinsame Bereiche: Co-Working, Gästezimmer, Fitnessraum, DIY-Workshop.Ausstattung un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen