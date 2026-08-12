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Villen in Frankreich

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Antibes
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Metropolitanes Frankreich
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471 immobilienobjekt total found
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 952 m²
Verkauf eines Anwesens bestehend aus zwei Villen zwischen Cannes und Nizza, in unmittelbarer…
$14,68M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckige moderne Villa mit einer Fläche von 300 Quadratmetern.m.Das Hotel liegt auf den …
$5,24M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Verkauf einer Villa in einer ruhigen Gegend in Biot, in einem prestigeträchtigen, Indoor- un…
$3,03M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 257 m²
Vermietung und Verkauf der Villa am renommierten Cape Cap d'Antibes in der Nähe von Salis Be…
$5,65M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 625 m²
Zweigeschossige Villa im modernen Stil, in einer ruhigen grünen Gegend in Mougins, eine 10-m…
$7,58M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Verkauf einer Villa im modernen Stil, mit einer Fläche von 250 Quadratmetern.m. Auf den Hüge…
$14,56M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Provençal Haus mit einer Fläche von 260 m2, mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer und die …
$4,32M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Im Herzen von Cannes, nur wenige Minuten von der Croisette Promenade und dem Palast der Fest…
$2,52M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Zweistöckige atypische Villa im Stil von Bel Epoc mit einer Gesamtfläche von 450 Quadratmete…
$4,08M
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Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Verkauf einer komplett restaurierten Villa in einer geschlossenen Domäne auf den Erhebungen …
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Große Villa auf den Hügeln von Wilfrans-sur-mer an der Cote d'Azur von Frankreich. Geteilt i…
$2,22M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
Luxusbesitz, bequem auf den Hügeln von Muzhen gelegen, mit Panoramablick auf das Meer und da…
$6,82M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 650 m²
Geräumige Villa in einer geschlossenen Domäne auf den Hügeln von Trias, Teul-sur-Mer, mit Pa…
$6,94M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Verkauf einer Luxusvilla vor dem Vansal am Cap d'Antibes mit Salzwasserpool und herrlichem B…
$10,44M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Villen zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex in einem der renommiertesten Wohngebiete von M…
$2,57M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Diese luxuriöse Villa mit herrlichem Meerblick und Bergblick befindet sich am Cap d’Antibes,…
$11,08M
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Verkauf eines Hauses in Villeneuve-Luba, 2 km vom Meer entfernt, in einem Elite-Feriendorf m…
$3,44M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 620 m²
Stockwerk 3
Dreistöckige Villa mit Aufzug, in der malerischen Resortstadt Villefranche-sur-Mer. Von jede…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Villa
Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Mit Blick auf die Bucht von Cannes, die Lérins-Inseln und das Mittelmeer bietet diese außerg…
Preis auf Anfrage
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Eine kleine Villa in einem typischen Nisouaz-Stil, günstig gelegen in Villefranche, in der N…
$1,98M
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Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
| Home
$539,127
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Stockwerk 2
Verkauf eines exklusiven 4-stöckigen Anwesens, mit einer Wohnfläche von 1,108 qm, im Herzen …
$11,21M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Villa in Super Cannes ist eine gut gepflegte Villa von 300 qm, mit herrlichem Panoramablick …
$5,25M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Verkauf einer luxuriösen Villa auf einer Ebene in Mougins mit einer Wohnfläche von ca. 650 Q…
$9,02M
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Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Vermietung und Verkauf von Villen in modernem Stil mit Swimmingpool und kleinem Meerblick in…
$5,54M
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