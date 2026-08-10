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Penthäuser in Germasogeia, Zypern

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118 immobilienobjekte total found
Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Stockwerk 3
Ganzstöckiges Penthouse mit 3 Schlafzimmern (Flat 301) im 3. Stock von The Blue View in Pano…
$725,712
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 282 m²
Stockwerk 4/4
2-Schlafzimmer Penthouse – Limassol Diese luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer Boutiqu…
$1,24M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 2/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Moderner Komfort mit Aufzug Intro Diese elegante 2-Zimmer-Wo…
$696,881
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
Dieses neue Projekt befindet sich auf einem Hügel, umgeben von wunderschönen Landschaften un…
$856,805
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 4/4
Dreizimmer-Penthouse mit Dachterrasse Pool und Meerblick – Germasogeia, Limassol Dieses exk…
$2,21M
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Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 305 m²
Stockwerk 305
Luxus 4-Zimmer-Penthouse in einem renommierten Komplex im Stadtteil Germasoya von Limassol. …
$1,54M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf moderne Penthouse-Projekt in der renommierten Gegend von Potamos Germasoya. Die …
$1,29M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 328 m²
Stockwerk 5/5
Residenz mit 3 Schlafzimmern – Premium Family Living in a Resort-Style Community Die 3-Zimme…
$1,89M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Stockwerk 4/4
Residenz mit 3 Schlafzimmern – Premium Family Living in a Resort-Style Community Die 3-Zimme…
$1,59M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen: Ein modernes Penthouse zum Projekt in der beliebten Gegend von Germasoya, wird…
$1,52M
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Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Gebiet: Es befindet sich in der Nähe des Zentrums von Limassol im PAPAS-Gebiet. Dies ist ein…
$2,63M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Diese Boutique Wohnanlage befindet sich in der sehr wünschenswerten Gegend von Potamos Germa…
$1,31M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 4/4
Verkauf: modernes Penthouse im Bau in der beliebten Gegend von Germasoya. Diese Unterkunft b…
$1,02M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 357 m²
Stockwerk 4/4
3-Schlafzimmer Penthouse – Limassol Diese luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung ist Teil einer Boutiqu…
$1,65M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen: Ein modernes Penthouse, derzeit im Bau, mit einer aufwendigen Innenfläche von …
$1,26M
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Stockwerk 2/2
3 Schlafzimmer Apartment – Geräumiges modernes Wohnen mit Panoramablick Umgebung Intro Diese…
$853,679
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Stockwerk 4/4
Stilvolle Zweizimmerwohnung in einem Gated Complex in der Nähe der Küste von Limassol Diese …
$928,013
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 2/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Moderner Komfort mit Aufzug Intro Diese elegante 2-Zimmer-Wo…
$679,459
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
3-Zimmer-Wohnung – Potamos Germasogeias, Limassol Dieses elegante Apartment mit 3 Schlafzim…
$1,44M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 344 m²
Stockwerk 344
Luxus-Komplex im Zentrum von Limassol, in einer angesehenen und ruhigen Gegend des touristis…
$3,05M
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Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 267 m²
Genießen Sie das Beste aus beiden Welten mit ruhigem Dorfleben und schnellen Zugang zum puls…
$534,276
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Stockwerk 4/4
3 BEDROOM APARTMENT – Erhöhtes Wohnen mit Majestic Mountain & City Ansichten Intro Diese auß…
$1,56M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Stockwerk 5
Dieses 4-Zimmer-Penthouse kombiniert modernes Design mit praktischem Komfort. Der offene Woh…
$1,22M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Stockwerk 2/3
3-Zimmer-Wohnung – Potamos Germasogeias, Limassol Dieses elegante Apartment mit 3 Schlafzim…
$1,43M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/4
Das Hotel liegt einen Steinwurf von den azurblauen Gewässern des Mittelmeers, direkt vor Lim…
$822,320
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/2
Verkauf: modernes Penthouse, im Bau, in der beliebten Gegend von Germasoya. Die geräumige In…
$700,412
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Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Erleben Sie den Höhepunkt des modernen Wohnens in diesem exquisiten Penthouse mit 3 Schlafzi…
$802,704
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Moderner Komfort mit Aufzug Intro Diese elegante 2-Zimmer-Wo…
$691,074
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Stockwerk 4/4
Diese Boutique Wohnanlage befindet sich in der sehr wünschenswerten Gegend von Potamos Germa…
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen ist ein prächtiges Penthouse im Bau mit einer geräumigen Innenfläche von 128 m2…
$981,724
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