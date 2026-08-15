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Penthäuser in Paphos, Zypern

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58 immobilienobjekte total found
Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf ein exklusives Penthouse-Projekt in einer lebhaften Gegend von Paphos. Dieses mo…
$687,513
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Stockwerk 5/5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, bietet geräumigen Service…
$2,24M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Nach Plan zu verkaufen: Dieses beeindruckende 3-Zimmer- und 2-Badezimmer Penthouse bietet mo…
$728,125
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Stockwerk 291
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$1,31M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 6/6
Residenz im berühmten Blumenpark im Zentrum von Paphos gebaut. Der 32.000 m2 große Park best…
$566,177
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 4/4
2-Schlafzimmer Penthouse – Stadtzentrum, Paphos Dieses stilvolle 2-Zimmer-Penthouse befinde…
$414,659
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen ist ein modernes Penthouse im Bau, bietet einen Innenraum von 69,02 m2. Dieses …
$618,158
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Penthouse mit 2 Schlafzimmern – Luxusleben mit privater Dachterrasse Dieses exquisite Zwei-Z…
$685,038
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Penthouse in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
Dies ist ein Premium-Wohnungskomplex im Herzen der touristischen Gegend, nur wenige Gehminut…
$808,621
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 4/4
Dieses elegante 4-stöckige Apartmenthaus befindet sich in der Gegend von Pano (ober) Paphos,…
$1,00M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Stockwerk 6
Horizon Living – 3-Zimmer-Apartment Die Drei-Zimmer-Wohnung ist für Familien oder diejenigen…
$3,29M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöse, Große Penthäuser in den meisten zentralen Bereich von Paphos, die zu Fuß zu Gesch…
$679,329
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Stockwerk 6/6
Dieses geräumige Penthouse mit 3 Schlafzimmern bietet erhöhte Küstenleben in einer der gefra…
$1,36M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 325 m²
Stockwerk 325
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$1,56M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/4
Luxus, verführerisch und sorgfältig durchdacht, dieses Luxusprojekt befindet sich in einer e…
$728,576
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 304
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$1,25M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Stockwerk 6/6
Dieses geräumige Penthouse mit 3 Schlafzimmern bietet erhöhte Küstenleben in einer der gefra…
$1,63M
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Penthouse in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ist ein modernes Penthouse, das im Bau ist und 104 m2 komfortabler Innenraum bi…
$553,718
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Dieses Apartment ist ein 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer in zentraler Lage in Paphos, Zypern. I…
$328,528
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Penthouse in Anavargos, Zypern
Penthouse
Anavargos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Moderne, geräumige Apartments befinden sich in einem sehr zentralen Bereich. Nur wenige Minu…
$354,526
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Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse mit zwei Schlafzimmern – Moderner Komfort in Universal, Paphos Diese Zwei-Zimmer-W…
$569,215
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Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Eine tolle Investitionsmöglichkeit: ein 2-Zimmer-Penthouse zum Verkauf im beliebten Universa…
$308,267
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen: modernes Penthouse im Bau, befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend der …
$1,04M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Dieses moderne 2-Zimmer-Penthouse befindet sich in der sehr begehrten Universal-Gegend von K…
$324,982
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/1
Diese geräumige Penthouse-Wohnung bietet 112 m2 Wohnfläche im Herzen von Kato Paphos. Das im…
$952,977
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöse, große Penthouses in der meisten zentralen Gegend von Paphos, die zu Fuß zu Geschä…
$713,581
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 325 m²
Stockwerk 3/3
3 BEDROOM APARTMENT – Geräumiger Luxus für modernes mediterranes Leben Intro Diese außergewö…
$1,06M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/1
Residenz im berühmten Blumenpark im Zentrum von Paphos gebaut. Der 32.000 m2 große Park best…
$629,489
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 293 m²
Stockwerk 293
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$1,27M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen: Achten Sie auf dieses moderne Penthouse, das derzeit im hochbegehrten Universa…
$582,861
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

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