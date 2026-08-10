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Penthäuser in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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92 immobilienobjekte total found
Penthouse in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
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Fläche 115 m²
Stockwerk 3/3
Moderne 1- und 2-Zimmer-Wohnungen in Agios Athanasios, Limassol Entdecken Sie ein neues Woh…
$495,327
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Fläche 125 m²
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen: ein geräumiges Penthouse unter Bau in der renommierten Gegend von Agios Athana…
$1,26M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Das Gebäude befindet sich in der Nähe aller Annehmlichkeiten und eine kurze Entfernung vom S…
$1,10M
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Fläche 165 m²
Stockwerk 4/4
2-Schlafzimmer Penthouse – Agios Athanasios, Limassol Dieses luxuriöse 2-Zimmer-Penthouse b…
$581,199
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Fläche 181 m²
Stockwerk 3
Stunning brandneues 3-Zimmer-Penthouse in Pietra Residence, eine zeitgenössische Boutique-En…
$774,870
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Fläche 140 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen: Ein geräumiges modernes Penthouse befindet sich im begehrten Bereich von Ayios…
$1,01M
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 258 m²
Stockwerk 3
Ein elegantes Penthouse auf zwei Ebenen in der renommierten Agios Athanasios Gegend von Lima…
$1,03M
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Fläche 207 m²
Stockwerk 4/4
Ein Drei-Zimmer-Penthouse in der Agios Athanasios Gegend von Limassol, in einem modernen Woh…
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Fläche 219 m²
Stockwerk 3/3
Elegantes 3-Zimmer-Apartment in ruhiger Wohngegend Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung kombini…
$629,574
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Fläche 236 m²
Stockwerk 3/3
Das Projekt ist eine brandneue Immobilie, die aus 5 erstklassigen Wohnungen an einem der gef…
$749,147
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Fläche 166 m²
Stockwerk 3/3
Luxus 2-Schlafzimmer Apartments in Agios Athanasios, Limassol Details zum Thema * Appartem…
$503,660
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Fläche 314 m²
Stockwerk 3
Stilvolle Wohnung Leben am Meer – Linopetra, Limassol Diese wunderschön gestaltete Wohnung …
$1,74M
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Fläche 212 m²
Stockwerk 3
Verkauf von 2-Zimmer-Penthouse mit Dachgarten und privatem Pool. Im Stadtgebiet von Agios At…
$580,734
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Fläche 261 m²
Stockwerk 4
Dieses luxuriöse 3-Zimmer-Penthouse in Agios Athanasios, Limassol, bietet eine außergewöhnli…
$807,221
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Fläche 290 m²
Stockwerk 3/3
Penthouse mit drei Schlafzimmern mit privatem Pool und Dachterrasse - Ultimate City Retreat …
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Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
Penthouse mit zwei Schlafzimmern - Erhöhtes Wohnen mit expansivem Außenbereich Dieses elega…
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Fläche 98 m²
Dieses moderne dreistöckige Wohnhaus befindet sich im begehrten Stadtteil Agios Athanasios v…
$413,614
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Schlafräume 3
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Brand new Penthouse mit Meerblick zu verkaufen in einem renommierten Bereich Columbia, sehr …
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Fläche 140 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen: Geräumiges modernes Penthouse im Bau im Bereich Agios Athanasios, mit einer In…
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 389 m²
Stockwerk 389
Entdecken Sie einen neuen Standard des urbanen Lebens in unserer modernen Wohngemeinschaft i…
$1,48M
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Fläche 204 m²
Zum Verkauf: Ein atemberaubendes Penthouse mit einem Dachgarten im Bereich Linopetra. Die Un…
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Fläche 124 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Apartment Die Schlafzimmer in dieser Wohnung sind für Familien oder Käufer entworfe…
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Fläche 242 m²
Stockwerk 3/3
Dieses Penthouse mit 3 Schlafzimmern in Agios Athanasios, Limassol, nur 5 Minuten von der in…
$871,101
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Fläche 125 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige 2-Zimmer-Penthouse bietet einen hohen Standard des modernen Wohnens im ruhi…
$516,853
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Stockwerk 3/3
3-Zimmer-Wohnung – Elegantes urbanes Leben in Ayios Athanasios, Limassol Allgemeine Beschrei…
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Fläche 100 m²
Dieses Projekt ist einfach spektakulär. Mit 12 Wohnungen, herrlichen Designs und einer Fassa…
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Fläche 271 m²
Stockwerk 3/3
Eine prestigeträchtige neue Entwicklung, eingebettet in das pulsierende Columbia-Gebiet von …
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Fläche 119 m²
Stockwerk 5/5
Erleben Sie den küstennahen Lebensstil am besten, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Bou…
$1,76M
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Stockwerk 5
Schönes 3-Zimmer-Penthouse in Limassol, Zypern, in der Gegend von Neapolis, in der Nähe des …
$728,142
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Fläche 75 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ein modernes Penthouse in der Bauphase in einem der beliebtesten Gegenden - Ayi…
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