Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Limassol Municipality, Zypern

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
231 immobilienobjekt total found
Penthouse 6 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 6
Fläche 800 m²
Stockwerk 33/38
Limassol Seafront, ZypernDie ultimative Trophy-Residenz über dem Mittelmeer Exklusive, ge…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 340 m²
Dieses Penthouse befindet sich in der Nähe des Zentrums von Limassol in der Gegend von Papas…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Stockwerk 6/6
Diese 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Limassol, in einer sehr ruhigen Gegend, in der Nähe al…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 3/3
Apartment mit 3 Schlafzimmern – Geräumiges modernes Zuhause mit erhöhtem Wohnbereich im Frei…
$534,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 399 m²
Stockwerk 6/6
Eine seltene Gelegenheit, ein Penthouse mit Meerblick in The Essex Luxury Residence zu besit…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3
*Crypto Zahlungen akzeptiert. Prinzessin View ist eine exklusive Wohnanlage mit atemberauben…
$497,936
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse zu verkaufen im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend von Ayia Zoni. Diese…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Stockwerk 4
Dieses beeindruckende 5-Zimmer-Penthouse, nur 100 Meter vom Meer entfernt, bietet eine selte…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol District, Zypern
Penthouse
Limassol District, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Dieses geräumige Apartment mit 3 Schlafzimmern befindet sich in der Starlit Residence, einem…
$609,771
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Penthouse-Projekt, bietet 111 m2 Innenraum. Dieses gerä…
$677,866
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol District, Zypern
Penthouse
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Moderne 2-Zimmer-Penthouse in einer Boutique-Wohnungsentwicklung im Herzen von Mesa Geitonia…
$533,114
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol District, Zypern
Penthouse
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Stockwerk 3
3 BR Penthouse + überdachte Veranda, 3. Stock mit Meerblick 181.67m2 : überdachte Fläche 83m…
$557,872
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 359 m²
Ein hochstöckiges Luxus-Penthouse am Meer in Neapolis, Limassol, nur 50 Meter vom Mittelmeer…
$5,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Dieses stilvolle Drei-Zimmer-Penthouse befindet sich in der wünschenswerten Nachbarschaft vo…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/3
Die kleine Anzahl der Wohnungen schafft ein Gefühl der Gemeinschaft unter den Bewohnern sowi…
$774,700
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3
* Crypto-Zahlungen akzeptiert Prinzessin View ist eine exklusive Wohnanlage mit atemberauben…
$497,936
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol District, Zypern
Penthouse
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Dieses Penthouse mit 2 Schlafzimmern in Mesa Geitonia, Limassol, ist ein luxuriöser und mode…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 323 m²
Stockwerk 4/4
In dem begehrten Viertel Agios Nektarios im Herzen von Limassol gelegen, bietet diese Reside…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol District, Zypern
Penthouse
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 4/4
2-Zimmer-Wohnung – Mesa Geitonia, Limassol Diese geräumige 2-Zimmer-Wohnung kombiniert Stil…
$708,438
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 6
Penthouse Apartment Beschreibung: Stunning 3-Zimmer-Penthouse befindet sich im 6. Stock, bie…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 6/6
Zu verkaufen ist ein modernes Penthouse im Bau mit einer geräumigen Innenfläche von 47 m2, b…
$456,963
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3
Diese elegante Wohnung befindet sich in der sich schnell entwickelnden Gegend von Zakaki und…
$516,024
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese geräumige 2-Zimmer-Wohnung bietet 96 Quadratmeter Innenraum zusammen mit einem 31 Quad…
$816,337
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/4
Verkauf: Dieses beeindruckende Penthouse im Bau bietet einen modernen Lebensstil im renommie…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Die schlanken Linien und die minimalistische Ästhetik schaffen eine auffällige visuelle Präs…
$413,614
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/4
Dies ist ein neues Projekt im Herzen von Neapolis, nur 500 Meter vom Strand entfernt. Dieser…
$560,182
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 4/4
Stilvolles Penthouse mit 3 Schlafzimmern im Herzen von Limassol – Katholiki Gebiet Dieses m…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 460 m²
Stockwerk 30/30
Zum Verkauf: Dieses außergewöhnliche Penthouse im Bau bietet ein luxuriöses Leben im Herzen …
$20,24M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 3/3
Apartment mit 3 Schlafzimmern – Geräumiges Familienleben mit Meerblick Für diejenigen, die s…
$789,799
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Limassol, Zypern
Penthouse
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Zu verkaufen ist eine geräumige, voll bereit für Belegung Penthouse-Wohnung, im Herzen von N…
$746,062
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen