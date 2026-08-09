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Penthäuser in Larnaka, Zypern

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287 immobilienobjekte total found
Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 3
In der ruhigen Wohngegend von Livadia, Larnaca, bietet dieses moderne Penthouse mit zwei Sch…
$362,425
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Stockwerk 2
Modernes Apartment mit 2 Schlafzimmern und großem Veranda – Aradippou, Larnaca Dieses moder…
$325,211
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/3
Modernes Leben in einer friedlichen Küstennachbarschaft Elegante 2-Zimmer-Wohnung mit große…
$393,738
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Ein neues Wohnprojekt befindet sich im begehrten Gebiet von Larnaca–Aradippou, bestehend aus…
$319,074
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 87 m²
Eine Ankündigung über den Verkauf eines Penthouses mit zwei Schlafzimmern mit Dachterrasse.I…
$531,209
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Dieses moderne und luxuriöse Projekt befindet sich in der renommierten Wohngegend von Livadi…
$354,526
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Diese moderne Wohnentwicklung befindet sich in Oroklini, Larnaca, nur 2 km vom Strand und 8 …
$248,168
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Dies ist das einzigartige Projekt des Wohnungsbaus zum Verkauf in Larnaca. Dieses stilvolle …
$380,799
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
Stockwerk 7/8
Wir bieten eine Drei-Zimmer-Wohnung im siebten Stock.Dieses Projekt mit atemberaubenden Desi…
$1,20M
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 4/5
Dieses außergewöhnliche 2-Zimmer-Penthouse in Tsakilero, Larnaca bietet 161 qm Wohnfläche (7…
$348,441
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 4
2-Schlafzimmer Apartments – Flexible Häuser für Alltag Die Zwei-Zimmer-Wohnungen bieten mehr…
$458,780
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 5/5
Moderne 1 & 2 Schlafzimmer Apartments in einem luxuriösen Gated Complex in Limassol Diese e…
$508,723
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
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Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
High-End Wohnprojekt, bietet exklusive Gemeinschaft und moderne Bequemlichkeiten. Es befinde…
$354,526
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse mit 2 Schlafzimmern bietet ein großzügiges Interieur und ein vielseitiges Layo…
$365,058
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Bequemlichkeit in dieser atemberaubenden L…
$413,614
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Stockwerk 3
Modernes Wohnen in Aradippou, Larnaca Dieses zeitgenössische Wohnprojekt befindet sich in de…
$272,945
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 4
Moderne Penthouse 2-Zimmer-Wohnung im 4. Stock einer modernen Wohnanlage in Drosia, Larnaca.…
$435,754
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Ein elegantes Penthouse mit hochwertigen Oberflächen, Privatparkplätzen und dedizierter Lage…
$360,435
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 3/3
2-Schlafzimmer Apartment – Komfortables und flexibles Wohnen Das für Paare oder kleine Famil…
$313,597
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Penthouse in Pyla, Zypern
Penthouse
Pyla, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Perfekte Lage Projekt befindet sich in einem schnell wachsenden Gebiet von Larnaca Bezirk in…
$209,064
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Modernes, modernes Gebäude mit 10 exklusiven Apartments. Die Penthouses sind Duplex-Wohnunge…
$389,979
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 2/2
Dieses außergewöhnliche 2-Zimmer-Penthouse in Livadia, Larnaca bietet 158 qm Wohnfläche (75 …
$371,670
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini, Larnaca, verfügt über eine Reihe von Ein- bis Dre…
$342,709
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Moderne Apartmentanlage in einer sich schnell entwickelnden und sehr begehrten Gegend von La…
$279,096
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Stockwerk 5/5
Ein außergewöhnliches brandneues 3-Zimmer-Penthouse zum Verkauf im Herzen von Larnaca, im be…
$629,128
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Penthouse in Aradippou, Zypern
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Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3
Brandneues 1-Zimmer-Penthouse, Einheit 303 im 3. Stock eines modernen Wohngebäudes in Aradip…
$232,294
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 4
Dieses Penthouse mit zwei Schlafzimmern in einer neuen Entwicklung in Livadia, einem der vie…
$370,762
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Ein elegantes Apartment mit hochwertigen Oberflächen, Privatparkplätzen und dedizierter Lage…
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Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 3/3
Apartments mit 2 Schlafzimmern Die für kleine Familien oder Profis entworfenen Apartments mi…
$307,789
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Penthouse in Pervolia, Zypern
Penthouse
Pervolia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Zwei-Zimmer-Penthouse-Wohnung mit geräumiger Veranda in PervoliaIn einer ruhigen Wohngegend …
$187,890
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Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

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