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Penthäuser mit Swimmingpool in Zypern

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7 immobilienobjekte total found
Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Penthouse 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
C202 – 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 79 m2 Innen + 19 m2 Überdachte Veranda | Gesamtbedeck…
$518,520
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$465,254
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$431,211
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Penthouse 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 3/4
Erleben Sie geräumiges und sicheres Küstenleben in diesem wunderschön gestalteten Zwei-Zimme…
$323,408
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Penthouse 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
D202 – 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 78 m2 Innen + 19.5 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche…
$530,042
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Immobilienangaben in Zypern

mit Garage
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