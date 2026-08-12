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Penthäuser am Meer in Zypern

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Paphos
58
Larnaka
132
Limassol
192
Germasogeia
118
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18 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 3/3
Einführung einer luxuriösen, neu gebauten 3-bedroim Penthouse-Wohnung in der Serene und gesu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Stockwerk 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$655,379
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Germasogeia, Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$754,206
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Penthouse 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
C202 – 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 79 m2 Innen + 19 m2 Überdachte Veranda | Gesamtbedeck…
$518,520
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Penthouse 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$780,213
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$717,283
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Penthouse 6 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 108 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$842,856
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$465,254
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
$431,211
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Penthouse 3 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 299 m²
Stockwerk 13/13
Exceptional 3 Bedroom Penthouse with Breathtaking View This luxury penthouse is located i…
$2,78M
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Penthouse 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 3/4
Erleben Sie geräumiges und sicheres Küstenleben in diesem wunderschön gestalteten Zwei-Zimme…
$323,408
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Penthouse 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Penthouse 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
D202 – 2 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | 78 m2 Innen + 19.5 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche…
$530,042
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Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 193 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$1,71M
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Penthouse 5 zimmer in Germasogeia, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 302 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Germasogeia, Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$1,66M
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$1,04M
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$755,321
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Immobilienangaben in Zypern

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