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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Zypern

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Limassol
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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 3/3
Einführung einer luxuriösen, neu gebauten 3-bedroim Penthouse-Wohnung in der Serene und gesu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Germasogeia, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Germasogeia, Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$754,206
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$717,283
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/3
🇩🇪 Apartment 302 — Geräumige 3-Schlafzimmer-Wohnung mit privater Dachterrasse und Bergblick …
$1,15M
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Immobilienangaben in Zypern

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