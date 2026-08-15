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Wohnungen mit Swimmingpool in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
1524
Aradippou
663
Oroklini
201
Kiti
138
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25 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Pervolia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
++ COURTYARD PLATINUM Nordzypern Iskele Bogaz Modernes Resort Wohnen mit starkem Inve…
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Wohnung 3 zimmer in Kofinou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kofinou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/5
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
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Stockwerk 3/4
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Wohnung 3 zimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Aradippou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 106 m²
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kouklia - Provinz Paphos, mit 92 qm Innenraum und 14 qm ü…
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Wohnung 2 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$174,142
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Penthouse 6 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
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Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses 3-Zimmer-Penthouse in Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Zypern. Off-pl…
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Entdecken Sie Komfort und Qualität in diesem gut ausgestatteten Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei…
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Wohnung 2 zimmer in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogeia - Limassol province, with 79 sq.m. covered int…
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Wohnung 2 zimmer in Aradippou, Zypern
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Aradippou, Zypern
Zimmer 2
Fläche 99 m²
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Wohnung 3 zimmer in Pervolia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 275 m²
$2,57M
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Wohnung 3 zimmer in Aradippou, Zypern
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Aradippou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 190 m²
$1,25M
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Zimmer 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Oroklini, Zypern
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Fläche 106 m²
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Penthouse 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
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Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Stockwerk 3/4
Erleben Sie geräumiges und sicheres Küstenleben in diesem wunderschön gestalteten Zwei-Zimme…
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Zimmer 3 zimmer in Oroklini, Zypern
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Oroklini, Zypern
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Ein unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Kapelle - Provinz Limassol, …
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
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Oroklini, Zypern
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Wohnung 2 zimmer in Larnaka, Zypern
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Wohnung 2 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
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Bezirk Larnaka, Zypern
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Schlafräume 1
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Stockwerk 2/4
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Wohnung 2 zimmer in Larnaka, Zypern
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Penthouse in Aradippou, Zypern
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Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
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Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
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Wohnung 1 zimmer in Larnaka, Zypern
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Zimmer 1
Fläche 68 m²
Luxuswohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in der Provinz Paralimni - Famagusta, im 1. …
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
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Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 82 sq.m. covered inte…
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Wohnung 3 zimmer in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Zimmer 3
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For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 88 …
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