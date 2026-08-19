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Wohnungen in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern

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Dromolaxia
7
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$297,044
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Wohnung 2 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$273,747
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Wohnung 1 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$203,854
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Eine erstaunliche brandneue Wohnung in Meneou Bereich, Larnaca. Die Unterkunft befindet sich…
$247,898
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$343,639
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Wohnung 1 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$279,571
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
In Dromolaxia, einem ruhigen Wohnvorort von Larnaca, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfern…
$625,710
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Diese charmante Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich im malerischen Dorf Meneu, in der Nä…
$1,01M
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
In Dromolaxia, einem ruhigen Wohnvorort von Larnaca, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfern…
$725,689
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Wohnung 2 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$331,991
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Eigenschaftstypen in Dromolaxia Meneou Municipality

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern

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