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Penthäuser in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
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283 immobilienobjekte total found
Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$208,525
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$482,517
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/3
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, die Ra…
$421,900
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
Ein modernes Penthouse mit 1 Schlafzimmern in der obersten Etage einer zeitgenössischen Wohn…
$305,975
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3
Ein modernes Penthouse mit 1 Schlafzimmern in der obersten Etage einer zeitgenössischen Wohn…
$322,140
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$461,907
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TekceTekce
Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$457,058
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 1
Modern Elegance – Apartment mit 1 Schlafzimmer Die Ein-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, di…
$406,514
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Ein Premium Penthouse in Aradippou – High-End Living at Its Finest In einem der renommiertes…
$283,621
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Bequemlichkeit in dieser atemberaubenden L…
$224,533
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Penthouse in Kalavasos, Zypern
Penthouse
Kalavasos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Zwei-Zimmer-Penthouse befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs Zygi, auf halbem Weg zwisc…
$342,812
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 2
Brandneues 2-Zimmer-Penthouse, Einheit 207 im 2. Stock eines modernen Wohnhauses in Livadia,…
$331,019
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5/5
Verkauf Ankündigung: ein Zwei-Zimmer-Penthouse mit einer Dachterrasse im fünften Stock.Diese…
$476,780
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Penthouse in Kiti, Zypern
Penthouse
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung, entworfen mit Komfort und Bequem…
$342,709
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Stockwerk 6/6
3-Zimmer-Apartments Die eleganten Apartments mit drei Schlafzimmern bieten eine perfekte Bal…
$772,377
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Einführung einer atemberaubenden neuen Entwicklung im renommierten High-End-Bereich von Arad…
$313,165
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Penthouse in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
Luxusprojekt mit Meerblick liegt 100 Meter vom Mackenzie-Strand in einer der angesehensten G…
$795,606
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 2
Eine Ankündigung über den Verkauf eines Zwei-Zimmer-Penthouse im zweiten Stock.Das Projekt b…
$366,975
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 5/5
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Central Urban Living Near Finikoudes Die 2-Zimmer-Wohnungen …
$503,356
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 3
Brandneues 2-Zimmer-Penthouse, Einheit 305 im 3. Stock eines modernen Wohngebäudes in Aradip…
$313,597
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
2-Zimmer-Wohnung – Raum, Komfort & Flexibilität Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, …
$534,276
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 3
Diese 2-Zimmer-Wohnung eingebettet in die blühende Wohnlandschaft von Aradippou und nahtlos …
$319,404
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
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Bezirk Larnaka, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 214 m²
Stockwerk 2/2
Diese 2-Zimmer-Wohnung im Herzen der Livadia Gegend in Larnaca mit diesem außergewöhnlichen …
$330,295
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Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse mit 2 Schlafzimmern bietet ein großzügiges Interieur und ein vielseitiges Layo…
$365,058
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Penthouse in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/4
3-Schlafzimmer Penthäuser in Drosia Hill, Larnaca Auf den obersten Etagen eines modernen Wo…
$450,778
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Penthouse in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 111 m²
Stockwerk 4/4
Auf der obersten Ebene eines Premium-Tiefhauses bietet dieses außergewöhnliche Penthouse mit…
$398,766
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Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Coastal Living Schritte vom Meer Apartment mit 2 Schlafzimmern und Meerblick und g…
$592,254
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Stockwerk 4/4
Apartment mit vier Schlafzimmern – Modernes Familienleben im Herzen von Larnaca Die Vier-Zim…
$603,943
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Stockwerk 4
Brandneues 3-Zimmer-Penthouse, Einheit 401 im 4. Stock eines modernen Wohngebäudes im Zentru…
$383,285
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Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung. Entwickelt mit Komfort und Beque…
$304,892
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