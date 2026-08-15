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Studios in Bezirk Larnaka, Zypern

;
Larnaka
16
Aradippou
3
30 immobilienobjekte total found
Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$275,370
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Studio in Aradippou, Zypern
Studio
Aradippou, Zypern
Diese stilvolle Studio-Wohnung ist durchdacht entworfen, um Platz und Komfort zu maximieren,…
$165,446
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 5
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$269,633
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$258,159
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Studio in Bezirk Larnaka, Zypern
Studio
Bezirk Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Studio Apartment Wohnungen & Wohnräume Dieses kommende Studio-Apartment befindet sich im er…
$219,379
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Studio in Oroklini, Zypern
Studio
Oroklini, Zypern
Fläche 40 m²
Das Hotel liegt in kurzer Entfernung vom Stadtzentrum von Larnaca und dem geschäftigen inter…
$151,264
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LDV InvestLDV Invest
Studio in Bezirk Larnaka, Zypern
Studio
Bezirk Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Ein Studio-Apartment im 5. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 40,2 …
$203,157
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Fläche 44 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung, entworfen mit Komfort und Bequem…
$231,417
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Studio in Bezirk Larnaka, Zypern
Studio
Bezirk Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 6
Ein Studio-Apartment im 6. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 40,3 …
$210,929
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Studio in Bezirk Larnaka, Zypern
Studio
Bezirk Larnaka, Zypern
Fläche 44 m²
Moderne Apartments in einer der beliebtesten Gegenden im Stadtteil Larnaca. Tolle Lage, erst…
$173,127
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Fläche 44 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung, entworfen mit Komfort und Bequem…
$223,351
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Studio in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Fläche 44 m²
Eine stilvolle Wohnung in einer brandneuen Wohnentwicklung, entworfen mit Komfort und Bequem…
$243,046
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$246,686
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Studio in Aradippou, Zypern
Studio
Aradippou, Zypern
Fläche 43 m²
Dieses stilvolle Studio-Apartment ist eine perfekte Mischung aus modernem Design und funktio…
$159,537
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Studio 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2
Dieses moderne Studio-Apartment bietet eine raffinierte Mischung aus Komfort und modernem Kü…
$685,266
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Modernes, voll ausgestattetes Studio-Apartment - Ermou Street, Larnaca Ein brandneues, komp…
$263,777
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 5
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$281,107
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 6
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 32 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 12 m2 übe…
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Fläche 67 m²
Verkauf: Studiowohnung in einer visionären Küstenentwicklung in Larnaca.Ein modernes Projekt…
$614,918
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$240,949
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
$229,475
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Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Dieses Studio-Apartment bietet ca. 69 m2 überdachten Innenraum, ergänzt durch eine 11 m2 übe…
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Bezirk Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6
Ein Studio-Apartment im 6. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 40,2 …
$197,247
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Studio 1 Schlafzimmer in Tersefanou, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Tersefanou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
Dieses charmante Studio-Apartment im ersten Stock mit einem separaten Schlafzimmer befindet …
$126,600
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Studio in Tersefanou, Zypern
Studio
Tersefanou, Zypern
Fläche 41 m²
Diese gemütliche Studio-Wohnung in Tersefanou ist ideal für Wohnen oder als Investition. Im …
$135,902
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Studio 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Dieses stilvolle Studio-Apartment ist eine perfekte Mischung aus modernem Design und funktio…
$189,081
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Studio in Tersefanou, Zypern
Studio
Tersefanou, Zypern
Fläche 33 m²
Dieses moderne Studio-Apartment im zweiten Stock in einem gepflegten Komplex im ruhigen Dorf…
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Studio 1 zimmer in Psevdas, Zypern
Studio 1 zimmer
Psevdas, Zypern
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Gebrauchtes Studio zum Verkauf in der deutsch-mediterranen Provinz Limassol, mit 25 t.m. Inn…
$103,922
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Studio in Larnaka, Zypern
Studio
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Complex Coastline Larnaca   The dynamic project, which organically combines resi…
$337,740
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Studio 1 zimmer in Larnaka, Zypern
Studio 1 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Zu verkaufen Studio in Protaras - Provinz Famagusta. Die Wohnung besteht aus 37 m² überdacht…
$144,976
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Immobilienangaben in Bezirk Larnaka, Zypern

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