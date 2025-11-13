Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kalavasos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kalavasos, Zypern

6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kalavasos, Zypern
Wohnung
Kalavasos, Zypern
Land of 24274 sqm located in Kalavasos village in Larnaca with panoramic view. The land is…
$1,51M
Wohnung in Kalavasos, Zypern
Wohnung
Kalavasos, Zypern
Lovely piece of land available in the beautiful village of Kalavasos.  Located near the vill…
$127,733
Wohnung in Kalavasos, Zypern
Wohnung
Kalavasos, Zypern
Beautiful large land parcel with a partial sea view for residential development in Kalavasos…
$1,51M
Monte OnlineMonte Online
Wohnung 4 zimmer in Kalavasos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kalavasos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kalavasos, Larnaka, Zypern
$486,338
Wohnung in Kalavasos, Zypern
Wohnung
Kalavasos, Zypern
Fläche 2 000 m²
Fully licensed.14 donums land with 2 access points.Current production approx 250,000kg/year …
$696,726
Wohnung in Kalavasos, Zypern
Wohnung
Kalavasos, Zypern
Lovely piece of land available in the beautiful hills of Kalavasos.  This vast area enjoys s…
$1,86M
Estate Service 24Estate Service 24

Immobilienangaben in Kalavasos, Zypern

