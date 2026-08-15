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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
1524
Aradippou
663
Oroklini
201
Kiti
138
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Melini Dorf in Larnaca in G3 Zone, mit 10 % Deckungsverhältnis,…
$56,464
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Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Melini Dorf Larnaca in G3-Zone, mit 10 % Deckungsverhältnis, Ba…
$44,941
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Wohnung 3 zimmer in Kofinou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kofinou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/5
Der OLEA RESIDENCE Komplex ist auf die Lage von Gechitkale beschränkt, die mit seinen histor…
$128,064
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Wohnung in Tochni, Zypern
Wohnung
Tochni, Zypern
Land in Tochni Dorf in Larnaca in Z1 Zone, mit 0,6 % Deckverhältnis, Baudichte 0,6 % und Erl…
$518,545
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/3
Diese einzigartige Wohnanlage liegt im begehrten Viertel Krasas in Larnaca und bietet die pe…
$202,798
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Wohnung 13 zimmer in Pano Lefkara, Zypern
Wohnung 13 zimmer
Pano Lefkara, Zypern
Zimmer 13
Schlafräume 9
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pano Lefkara, Larnaka, Zypern
$3,10M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Maroni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Maroni, Larnaka, Zypern
$445,041
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Wohnung 7 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 7 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 6
Fläche 247 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$730,124
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/3
Das einzigartige Wohnkomplex befindet sich im wünschenswerten Viertel Krasas von Larnaca und…
$177,810
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Eigenschaftstypen in Bezirk Larnaka

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Bezirk Larnaka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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