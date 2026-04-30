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Wohnkomplex R&F CITY MIRO

Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
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$53,000
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ID: 35415
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 94
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Mean Chey
  • Dorf
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Adresse
    Samdech Techo Hun Sen Boulevard

Objekteigenschaften

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

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Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha

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