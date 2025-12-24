Wohnkomplex Time Square 9

🌆 Time Square 9 Premium Apartments im Zentrum von Phnom Penh – Beginn des Verkaufs

Eines der am meisten erwarteten Projekte im renommierten Stadtteil BKK1

💎 Seltene Gelegenheit, früh in das Projekt einzusteigen

📈 Hohes Investitionspotenzial

📍 Standort 1 in der Hauptstadt Kambodschas

🌍 Geeignet für Ausländer – klares und transparentes Kaufmodell

⚠️ Der Verkauf beginnt bald. Es gibt jetzt eine Vorbuchung (Vorbuchung).

🔥 Schlüsselvorteile für den Käufer

✅ Eintrittspreis ab $ 1.800 / m2 im Herzen der Stadt

✅ Prestigious Bezirk BKK1 - konsequent hohe Nachfrage nach Miete

✅ Neues Architekturprojekt der Premiumklasse

✅ Geeignet für Wohnen, Mieten und Weiterverkauf

✅ Early Stage – beste Pläne und Bedingungen

🏡 Vorschläge für Wohnungen (Referenzpunkte)

🔹 1 Schlafzimmer Platz: von ~57 m2

🔹 2 Schlafzimmer Fläche: von ~75-90 m2

🔹 3-4 Schlafzimmer / Familienresidenzen Preis: individuell, je nach Etage und Blick

🏙 Über das Projekt

• Moderne Wohnanlage mit hohem Risiko

• Architekturkonzept mit elegantem Charakter

• Panoramafenster und durchdachte Layouts

• Premium Public Spaces

• Hohe Standards im Bau und Management

Infrastruktur:

Dachpool mit Panoramablick

- Sky-Lounge / Lounge-Bereiche

Fitness und Wellness

- Rund um die Uhr Sicherheit und Service

- Erholungsgebiete für Bewohner

📍 Standort - BKK1 Bereich

BKK1 ist Phnom Penhs angesehenstes und gefragtes Gebiet:

• Botschaften und internationale Organisationen

• Restaurants, Cafés, Boutiquen

• Büros, Geschäftszentren

• Internationale Schulen und Dienstleistungen

• Komfortable Zugänglichkeit des Verkehrs

📈 Es ist hier, dass der liquideste Mietmarkt in der Stadt gebildet wird.

💼 Investitionsmöglichkeiten

• Zentrale Lage mit begrenztem Angebot

• Hohe Nachfrage von Expats und Unternehmen

• Perspektiven für das Wertwachstum während der Bauphase

• Geeignet für Langzeit- und Kurzzeitmieten

🤝 Die Unterstützung ist in den Kosten des Objekts enthalten:

✔ Auswahl von Wohnungen für Ihr Budget und Zweck

✔ Aktuelle Preise direkt vom Entwickler

✔ Unterstützung der Transaktion "turnkey"

✔ Kaufberatung für Ausländer

✔ Posttransaktionsunterstützung (Bitte, Weiterverkauf)

📞 Jetzt schreiben: - in die Vorregistrierungsliste - die Layouts und den Startpreis bekommen - die besten Bedingungen vor dem offiziellen Verkaufsstart beheben

✨ Phnom Penh Center. Premium-Projekt. Früher Eingang.