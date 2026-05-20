Aufenthalt Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Phnom Penhs Picasso City Garden ist ein 30-stöckiges Wahrzeichen Kondominium entwickelt von Global Titan Stone Real Estate Development, inspiriert durch die künstlerische Fusion von “Naga Symbolismus und Picassos Kubismus. „

Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum in der Nähe von großen Wohn-, Gewerbe- und Gastfreundschaft-Hubs, ist sowohl als Lifestyle-Residenz als auch als internationale Mischnutzungsentwicklung konzipiert.

Konzept und Design

Der Turm verbindet moderne Architektur mit kultureller Identität, mit dem Naga-Symbol als Kernelement, neu interpretiert durch einen zeitgenössischen Kubistenstil. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Hochhaus, das als künstlerisches Ikone in der Skyline von Phnom Penh steht.

Wohnungen

1 bis 5-Zimmer-Einheiten

Entwickelt für Flexibilität, Komfort und modernes städtisches Wohnen

Geeignet für Heimbesitzer und Investoren

Ausstattung & Ausstattung

Infinity Pool & Paddelbad

Hängende Gärten & Landschaft Brunnen

Fitness- und Tagungsräume

Weinlounge & Casa Picasso Café & Restaurant

Bankettsaal und internationale Geschäftsräume

Kunst Auktionszentrum und Gewerbegebiete

Investitionsbeschwerde

Prime Central Phnom Penh Standort

Mischnutzungsentwicklung mit starkem Mietbedarf

Wettbewerbsfähige Preise mit langfristigen Wertpotenzialen

Entwickelt von einem erfahrenen Immobilienteam

Eine unverwechselbare Verschmelzung von Kunst, Kultur und modernem Wohnen – der Stadtgarten von Picasso ist ein Wohn-Masterpiece und eine intelligente Investitionsmöglichkeit.