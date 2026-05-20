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Aufenthalt Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$320,000
von
$1,400/m²
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39
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ID: 36789
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 322

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    30

Über den Komplex

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Phnom Penhs Picasso City Garden ist ein 30-stöckiges Wahrzeichen Kondominium entwickelt von Global Titan Stone Real Estate Development, inspiriert durch die künstlerische Fusion von “Naga Symbolismus und Picassos Kubismus. „

Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum in der Nähe von großen Wohn-, Gewerbe- und Gastfreundschaft-Hubs, ist sowohl als Lifestyle-Residenz als auch als internationale Mischnutzungsentwicklung konzipiert.

Konzept und Design

Der Turm verbindet moderne Architektur mit kultureller Identität, mit dem Naga-Symbol als Kernelement, neu interpretiert durch einen zeitgenössischen Kubistenstil. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Hochhaus, das als künstlerisches Ikone in der Skyline von Phnom Penh steht.

Wohnungen

  • 1 bis 5-Zimmer-Einheiten
  • Entwickelt für Flexibilität, Komfort und modernes städtisches Wohnen
  • Geeignet für Heimbesitzer und Investoren

Ausstattung & Ausstattung

  • Infinity Pool & Paddelbad
  • Hängende Gärten & Landschaft Brunnen
  • Fitness- und Tagungsräume
  • Weinlounge & Casa Picasso Café & Restaurant
  • Bankettsaal und internationale Geschäftsräume
  • Kunst Auktionszentrum und Gewerbegebiete

Investitionsbeschwerde

  • Prime Central Phnom Penh Standort
  • Mischnutzungsentwicklung mit starkem Mietbedarf
  • Wettbewerbsfähige Preise mit langfristigen Wertpotenzialen
  • Entwickelt von einem erfahrenen Immobilienteam

Eine unverwechselbare Verschmelzung von Kunst, Kultur und modernem Wohnen – der Stadtgarten von Picasso ist ein Wohn-Masterpiece und eine intelligente Investitionsmöglichkeit.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha

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