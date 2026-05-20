Aufenthalt Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Phnom Penhs Picasso City Garden ist ein 30-stöckiges Wahrzeichen Kondominium entwickelt von Global Titan Stone Real Estate Development, inspiriert durch die künstlerische Fusion von “Naga Symbolismus und Picassos Kubismus. „
Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum in der Nähe von großen Wohn-, Gewerbe- und Gastfreundschaft-Hubs, ist sowohl als Lifestyle-Residenz als auch als internationale Mischnutzungsentwicklung konzipiert.
Konzept und Design
Der Turm verbindet moderne Architektur mit kultureller Identität, mit dem Naga-Symbol als Kernelement, neu interpretiert durch einen zeitgenössischen Kubistenstil. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Hochhaus, das als künstlerisches Ikone in der Skyline von Phnom Penh steht.
Wohnungen
Ausstattung & Ausstattung
Investitionsbeschwerde
Eine unverwechselbare Verschmelzung von Kunst, Kultur und modernem Wohnen – der Stadtgarten von Picasso ist ein Wohn-Masterpiece und eine intelligente Investitionsmöglichkeit.