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Neubauten zum Verkauf in Khan Mean Chey

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Wohnanlage R&F CITY MIRO
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Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
von
$53,000
Fläche 38–50 m²
4 Immobilienobjekte 4
Bauherr
ODOM
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Wohngebäude Kingston Royale
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Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
von
$47,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 36
Kingston Royale — Moderne Wohnentwicklung in Phnom Penh 🏙✨Kingston Royale ist ein multifunktionales Wohnprojekt in Phnom Penh, das einen erschwinglichen Einstieg in den Immobilienmarkt mit hohem Investitionspotenzial bietet.Die Entwicklung befindet sich in der Nähe des Hun Sen Boulevard (Hig…
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