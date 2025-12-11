  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Sihanoukville
  4. Wohnung in einem Neubau Time

Wohnung in einem Neubau Time

Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
MwSt.
BTC
0.5138145
ETH
26.9312138
USDT
42 707.7695772
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33065
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Khaet Preah Sihanouk
  • Nachbarschaft
    Preah Sihanouk Municipality
  • Stadt
    Sihanoukville

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    30

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Beschreibung des Projekts.

Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im Format von Freehold. Das Projekt befindet sich in der Startphase - Sie betreten den Mindestpreis, bevor das Hauptwachstum beginnt.

Art der Wohnung: 1 Schlafzimmer + Wohnküche

Eigentümer: Nutzungszertifikat für 50 + 50 Jahre

Frist: 2028.

Wohnung in Immobilien in vielversprechender Lage in Kambodscha

  • Vollständig abgeschlossene Autorisierungsdokumentation
  • Eigentumsrechte für Ausländer für 50+ Jahre
  • Vorzugssteuerbehandlung für Einzelpersonen
  • Apartments sind schlüsselfertig
  • Verschiedene Installationen bis 4 Jahre

Infrastruktur:

Bewohner und Gäste des Komplexes haben Zugang zur sozialen und Unterhaltungsinfrastruktur

  • Empfang rund um die Uhr
  • Kinderspielplatz
  • Yoga und Meditationshalle mit Meerblick
  • Sporthalle 352 m2 mit Meerblick
  • Eigener Parkplatz
  • Infiniti Pool 495 m2
  • Hotelservice
  • Videoüberwachung
  • Freiluftbar
  • Rund um die Uhr Sicherheit
  • Loungebereich auf dem Dach
  • Pokerraum
  • Lounge Zigarrenbereich
  • Kino
  • Tagungsraum

Vorteile von Investitionen

ANHANG Saisonale Unterkunft

Ideale Lösung für Familienurlaub in Südostasien

Alle notwendigen Infrastrukturen, ohne den Komplex zu verlassen

2. Mieten

Dank einer reichen touristischen Infrastruktur und einem stetig wachsenden touristischen Fluss, kombiniert mit einem internationalen Management-Unternehmen, ist die Mietstrategie einfach und attraktiv.

3. Liquidität des Vermögens

Das einzige Projekt mit Eigentum, das eine hohe Liquidität unter der lokalen Bevölkerung bietet

5. Preiserhöhung

Solche integrierten Projekte sind in Kambodscha sehr beliebt und zeigen ein durchschnittliches Wachstum von 2X am Horizont von 5 Jahren.

Sie können auf der Suche nach uns auf folgende Anfragen: Immobilien im Ausland, Immobilien im Ausland, kaufen eine Wohnung im Ausland, kaufen ein Haus im Ausland, Wohnung im Ausland, Wohnung im Ausland, kaufen eine Wohnung in Vietnam, eine Investition im Meer, ein Haus in Kambodscha, eine Investition im Osten im Meer, ein Haus in Kambodscha, ein Haus in Kambodscha, ein Haus im Osten im Meer, ein Haus in Kambodscha

Standort auf der Karte

Sihanoukville, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,000
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Kambodscha
von
$57,155
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodscha
von
$57,200
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Time
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Alle anzeigen Wohnanlage Sianukvil
Wohnanlage Sianukvil
Sihanoukville, Kambodscha
von
$47,823
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 30
Beschreibung des Projekts.Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Kambodscha
von
$57,155
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 39
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 45
Fläche 37–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️Die Wohnungen in der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
221,522
Wohnung
37.0
125,000
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen