Wohnung in einem Neubau Time

Beschreibung des Projekts.

Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im Format von Freehold. Das Projekt befindet sich in der Startphase - Sie betreten den Mindestpreis, bevor das Hauptwachstum beginnt.

Art der Wohnung: 1 Schlafzimmer + Wohnküche

Eigentümer: Nutzungszertifikat für 50 + 50 Jahre

Frist: 2028.

Wohnung in Immobilien in vielversprechender Lage in Kambodscha

Vollständig abgeschlossene Autorisierungsdokumentation

Eigentumsrechte für Ausländer für 50+ Jahre

Vorzugssteuerbehandlung für Einzelpersonen

Apartments sind schlüsselfertig

Verschiedene Installationen bis 4 Jahre

Infrastruktur:

Bewohner und Gäste des Komplexes haben Zugang zur sozialen und Unterhaltungsinfrastruktur

Empfang rund um die Uhr

Kinderspielplatz

Yoga und Meditationshalle mit Meerblick

Sporthalle 352 m2 mit Meerblick

Eigener Parkplatz

Infiniti Pool 495 m2

Hotelservice

Videoüberwachung

Freiluftbar

Rund um die Uhr Sicherheit

Loungebereich auf dem Dach

Pokerraum

Lounge Zigarrenbereich

Kino

Tagungsraum

Vorteile von Investitionen

ANHANG Saisonale Unterkunft

Ideale Lösung für Familienurlaub in Südostasien

Alle notwendigen Infrastrukturen, ohne den Komplex zu verlassen

2. Mieten

Dank einer reichen touristischen Infrastruktur und einem stetig wachsenden touristischen Fluss, kombiniert mit einem internationalen Management-Unternehmen, ist die Mietstrategie einfach und attraktiv.

3. Liquidität des Vermögens

Das einzige Projekt mit Eigentum, das eine hohe Liquidität unter der lokalen Bevölkerung bietet

5. Preiserhöhung

Solche integrierten Projekte sind in Kambodscha sehr beliebt und zeigen ein durchschnittliches Wachstum von 2X am Horizont von 5 Jahren.

