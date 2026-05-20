Aufenthalt Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Phnom Penh’s Le Condé BKK1 ist ein 43-stöckiges, gemischt genutztes Wahrzeichen im renommierten Stadtteil BKK1, entwickelt von Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.
Das Projekt verbindet modernen Luxus mit südostasiatischen architektonischen Inspirationen und dem Erbe des Architekten Van Molyvann und bietet einen raffinierten urbanen Lebensstil in der exklusivsten Nachbarschaft der Stadt.
Wohnungen
Premium Amenities
Business & Lifestyle Einrichtungen
Ein vollständig vernetzter Lifestyle-Turm kombiniert Komfort, Komfort und einen starken Investitionswert im Herzen von BKK1.