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Aufenthalt Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$90,000
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ID: 36790
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 352, 31

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    43

Über den Komplex

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Phnom Penh’s Le Condé BKK1 ist ein 43-stöckiges, gemischt genutztes Wahrzeichen im renommierten Stadtteil BKK1, entwickelt von Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.

Das Projekt verbindet modernen Luxus mit südostasiatischen architektonischen Inspirationen und dem Erbe des Architekten Van Molyvann und bietet einen raffinierten urbanen Lebensstil in der exklusivsten Nachbarschaft der Stadt.

Wohnungen

  • Studio, 1BR, 2BR und 3BR-Einheiten
  • Komplett eingerichtete Layouts
  • Smart Home System (Beleuchtung, Temperatur, Steuerung)
  • Verfügbar für Leasing

Premium Amenities

  • Infinity Pool mit Skyline-Ansicht
  • Sky Bar und Himmelsgarten
  • Voll ausgestattetes Fitness-Studio & Yoga-Zimmer
  • Joggingbahn & Grüne Entspannungsbereiche

Business & Lifestyle Einrichtungen

  • Konferenzräume und Leseräume (32F)
  • Concierge & japanisches Management von Hopetree Japan
  • Private Balkone, moderne Küchen & sichere Parkplätze

Ein vollständig vernetzter Lifestyle-Turm kombiniert Komfort, Komfort und einen starken Investitionswert im Herzen von BKK1.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha

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