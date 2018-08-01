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ODOM

#113C, 1F U07, 31 Mao Tse Toung Blvd (245), Phnom Penh
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2017
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4 Monate
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English, Русский
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Business Center GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
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Khan Chbar Ampov, Kambodscha
von
$235,900
Etagenzahl 50
GIA Norea – Ein neuer BenchmarkNorea Stadtentwicklung GIA der Region Norea ist eine markante Mixed-Use-Entwicklung mit zwei verbundenen Türmen – GIA Tonle (Phase 1) und GIA Phnom (Phase 2) – für Geschäfts-, Lifestyle- und modernes Wohnen in der Stadt.Das auf einem 6.904 qm angelegte Projekt …
Bauherr
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Wohnanlage Odom Living residences
Wohnanlage Odom Living residences
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Wohnanlage Odom Living residences
Wohnanlage Odom Living residences
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Wohnanlage Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$250,000
Fläche 78–262 m²
8 Immobilienobjekte 8
Bauherr
ODOM
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Wohnanlage Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Wohnanlage Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Wohnanlage Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Wohnanlage Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Wohnanlage Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$320,000
Etagenzahl 30
Fläche 61–118 m²
2 Immobilienobjekte 2
Phnom Penhs Picasso City Garden ist ein 30-stöckiges Wahrzeichen Kondominium entwickelt von Global Titan Stone Real Estate Development, inspiriert durch die künstlerische Fusion von “Naga Symbolismus und Picassos Kubismus. „Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum in der Nähe von großen Woh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
221,430
Wohnung 2 zimmer
118.0
427,160
Bauherr
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Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
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Wohnanlage Vue Aston
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
von
$53,000
Fläche 45–239 m²
8 Immobilienobjekte 8
Bauherr
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Wohnanlage G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
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Wohnanlage G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$98,115
Etagenzahl 67
Fläche 41–116 m²
5 Immobilienobjekte 5
G.A.T.O TowerLuxus Landmarke in BKK1296,5m mit 67 Etagen im Herzen von BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Tower ist eine Premium-Mischung von MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., die japanische Präzision mit modernem Kambodscha-Design kombiniert.Mit insgesamt 710 Einheiten (472 Residenzen und 2…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 45.0
98,115 – 142,425
Wohnung 2 zimmer
93.0
294,345
Wohnung 3 zimmer
116.0
367,140
Bauherr
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Elvira Shamuratova
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