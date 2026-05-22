Wohnkomplex Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

Time Square 10 – Ocean View Living at Otres Beach, Sihanoukville
Time Square 10 ist eine markante Meer-Ansicht Kondominium-Entwicklung ideal entlang der Frontlinie von Otres Beach in Sihanoukville. Nur wenige Gehminuten von Brown Coffee und neben dem Queen Hill Resort entfernt bietet das Projekt einen wunderschönen Meerblick und direkten Zugang zu einer der begehrtesten Küstenlinien von Kambodscha.
Entwickelt von einem der vertrauenswürdigsten Entwickler in Kambodscha, Megakim World Corporation. Der Time Square 10 erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 5,629 qm und verfügt über eine einzige zusammenhängende Struktur aus drei ozeanisch besetzten Türmen: Ocean Diamond, Ocean Gold und Ocean Crystal. Das integrierte Design ermöglicht eine einheitliche Luxus-Erfahrung über das gesamte Projekt, bestehend aus 1.300 Wohneinheiten mit verschiedenen Layouts, um alle Lebensstile zu entsprechen.