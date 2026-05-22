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Wohnkomplex Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

Sihanoukville, Kambodscha
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ID: 36576
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Khaet Preah Sihanouk
  • Nachbarschaft
    Preah Sihanouk Municipality
  • Stadt
    Sihanoukville

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    39

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Time Square 10 – Ocean View Living at Otres Beach, Sihanoukville

Time Square 10 ist eine markante Meer-Ansicht Kondominium-Entwicklung ideal entlang der Frontlinie von Otres Beach in Sihanoukville. Nur wenige Gehminuten von Brown Coffee und neben dem Queen Hill Resort entfernt bietet das Projekt einen wunderschönen Meerblick und direkten Zugang zu einer der begehrtesten Küstenlinien von Kambodscha.

Entwickelt von einem der vertrauenswürdigsten Entwickler in Kambodscha, Megakim World Corporation. Der Time Square 10 erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 5,629 qm und verfügt über eine einzige zusammenhängende Struktur aus drei ozeanisch besetzten Türmen: Ocean Diamond, Ocean Gold und Ocean Crystal. Das integrierte Design ermöglicht eine einheitliche Luxus-Erfahrung über das gesamte Projekt, bestehend aus 1.300 Wohneinheiten mit verschiedenen Layouts, um alle Lebensstile zu entsprechen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 40.0
Preis pro m², USD 1,248
Wohnungspreis, USD 49,922

Standort auf der Karte

Sihanoukville, Kambodscha

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Sihanoukville, Kambodscha
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