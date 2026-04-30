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Wohnkomplex Time Square 10 (Otres Beach) in Sihanoukville

Sihanoukville, Kambodscha
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ID: 35414
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 295
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Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Khaet Preah Sihanouk
  • Nachbarschaft
    Preah Sihanouk Municipality
  • Stadt
    Sihanoukville

Objekteigenschaften

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

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Sihanoukville, Kambodscha

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