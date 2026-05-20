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Aufenthalt UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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$177,000
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ID: 36791
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 322

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    46

Über den Komplex

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Phnom Penh’s UC88 Wyndham Garden BKK1 ist ein 46-stöckiger Luxus-Hotel-Wohnturm, der von der UC Group entwickelt wurde und die erste 5-Sterne-Branded-Residenz der Stadt im renommierten Stadtteil BKK1 markiert.

Strategisch an der Straße 322, nur 1,3 km vom Unabhängigkeitsdenkmal entfernt, liegt das Projekt im Herzen des diplomatischen, finanziellen und Lifestyle-Zentrums der Hauptstadt.

Konzept und Management

  • 5-Sterne-Hotel-Residence unter Wyndham Hotel & Resorts
  • Globales Hospitality Management in 95 Ländern
  • Starker Fokus auf Investitionssicherheit und Servicequalität

Wohnungen

  • Studio, 1BR, 2BR-Einheiten
  • Duplex-Penthouses (obere Stockwerke)
  • Hotelresidenzen (Mittelgeschosse)
  • Smart Building System überall

Premium Amenities

  • Sky Bar, Himmelgarten & Dachlounge
  • Infinity Pools, Fitnessraum, Dampf & Sauna
  • VIP-Lounge, Spa & Massage-Service
  • Wein, Whisky & Zigarrenbar
  • Japanisch & Chinesisch Feines Essen

Wichtige Highlights

  • 46 Etagen (176,8m Höhe)
  • Helipad & Dach Wellnesscenter
  • 8 Hochgeschwindigkeitsliftanlage
  • Abschluss: Q3 2026

Eine global verwaltete Luxusadresse, die Gastfreundschaft, Lebensstil und ein hohes Investitionspotenzial im Herzen von BKK1 vereint.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha

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