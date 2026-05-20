Aufenthalt UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Phnom Penh’s UC88 Wyndham Garden BKK1 ist ein 46-stöckiger Luxus-Hotel-Wohnturm, der von der UC Group entwickelt wurde und die erste 5-Sterne-Branded-Residenz der Stadt im renommierten Stadtteil BKK1 markiert.
Strategisch an der Straße 322, nur 1,3 km vom Unabhängigkeitsdenkmal entfernt, liegt das Projekt im Herzen des diplomatischen, finanziellen und Lifestyle-Zentrums der Hauptstadt.
Konzept und Management
Wohnungen
Premium Amenities
Wichtige Highlights
Eine global verwaltete Luxusadresse, die Gastfreundschaft, Lebensstil und ein hohes Investitionspotenzial im Herzen von BKK1 vereint.