Aufenthalt UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Phnom Penh’s UC88 Wyndham Garden BKK1 ist ein 46-stöckiger Luxus-Hotel-Wohnturm, der von der UC Group entwickelt wurde und die erste 5-Sterne-Branded-Residenz der Stadt im renommierten Stadtteil BKK1 markiert.

Strategisch an der Straße 322, nur 1,3 km vom Unabhängigkeitsdenkmal entfernt, liegt das Projekt im Herzen des diplomatischen, finanziellen und Lifestyle-Zentrums der Hauptstadt.

Konzept und Management

5-Sterne-Hotel-Residence unter Wyndham Hotel & Resorts

Globales Hospitality Management in 95 Ländern

Starker Fokus auf Investitionssicherheit und Servicequalität

Wohnungen

Studio, 1BR, 2BR-Einheiten

Duplex-Penthouses (obere Stockwerke)

Hotelresidenzen (Mittelgeschosse)

Smart Building System überall

Premium Amenities

Sky Bar, Himmelgarten & Dachlounge

Infinity Pools, Fitnessraum, Dampf & Sauna

VIP-Lounge, Spa & Massage-Service

Wein, Whisky & Zigarrenbar

Japanisch & Chinesisch Feines Essen

Wichtige Highlights

46 Etagen (176,8m Höhe)

Helipad & Dach Wellnesscenter

8 Hochgeschwindigkeitsliftanlage

Abschluss: Q3 2026

Eine global verwaltete Luxusadresse, die Gastfreundschaft, Lebensstil und ein hohes Investitionspotenzial im Herzen von BKK1 vereint.