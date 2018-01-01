  1. Realting.com
  2. Turkey
  3. New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey

New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from
€483,344
;
9
Description Description
Params Params
Apartments Apartments
Address Address
Media Media
News News

About the complex

We offer apartments with different layouts (from two to four bedrooms).

The residence consists of 187 flats (including 30 luxury lofts) and features hiking areas, fitness rooms, mini football and basketball courts, a sauna, a cinema, games centers, an indoor swimming pool, around-the-clock video surveillance, a covered parking, kids' playgrounds.

Location and nearby infrastructure

The complex is located in a strategic location - between Maslak and Levent - the two main business areas of the city. Being the center of business districts and urban transformation, Kagithane always has high demand both locally and internationally. With the location advantage of the project, you can go to your workplace without wasting time and easily reach everywhere in the city. Distances by car:

  • TEM highway - 3 minutes
  • Vadi Istanbul (SC and the largest office complex in Turkey) - 4 minutes
  • Turk Telecom stadium - 4 minutes
  • Levent - 10 minutes
  • Mall of Istanbul (one of the largest malls in Turkey) - 10 minutes
  • Taksim - 20 minutes
  • New Istanbul airport - 20 minute
New building location
Marmara Region, Turkey

Mortgage calculator

Interest rate, %
Loan term, years
Property cost
Down payment, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Please note! You changed the property cost parameter to {{ differentPrice }}%. This affects the relevance of the calculation of monthly payments for the current property. Return
Interest rate
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Interest rate
Loan amount
{{ mortgageAmount }} EUR
Loan amount
Period
{{ loanPeriodValue | pluralize("year", "years") }}
Period
Monthly payment
{{ paymentPerMonth }} EUR
Monthly payment
Similar complexes
Residential complex Novyy proekt v horoshey lokacii rayona Bagdzhylar - Stambul
Avanos, Turkey
from
€223,500
Residential quarter New apartments with a convenient location in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
from
€143,000
Residential complex Novye apartamenty v rayone Mahmutlar - Alanya
Yaylali, Turkey
from
€124,000
Residential complex Apartamenty v novom butik-proekte - rayon Oba Alaniya
Alanya, Turkey
from
€250,000
Residential complex Zhiloy kompleks s sovremennymi udobstvami
Mahmutlar, Turkey
from
€400,000
You are viewing
New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€483,344
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted.
I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
Back Back Leave a request Leave a request
Other complexes
Residential complex FLAMINGO PANORAMA
Residential complex FLAMINGO PANORAMA
Istanbul, Turkey
from
€193,491
Area 70–143 m²
3 properties 3
Completion date: 2025
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction; - free consultation; - more than 200 offices in the Russian Federation, the UAE, Turkey and other countries. - select real estate for your budget and desires! FLAMINGO PANORAMA is a new modern residential complex with a unique and bewitching architectural design. Located in Istanbul in the Buyukchekmedzhe area. The residential complex is built in a modern unique style with a height of 14 floors and a large landscaped area of 11,600 sq.m. The complex has 227 residential apartments and 19 commercial premises. The apartments in the complex are represented by layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 from 70 to 143 sq.m. The apartments have panoramic windows, which gives more light, and spacious open balconies. The internal infrastructure of the complex: - Pool; - Terrace; - Fountains; - Gardens; - Indoor pool; - Sauna; - Parking; - Shops. External infrastructure: - Medical facilities; - Educational institutions; - Shopping center; - Beach; - Park; - Restaurants; - Cafe; - Bank branches; - Beauty salon. With pleasure we will answer all your questions, call or write! We will advise on all objects of Turkey for free!
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Turkey
from
€145,000
Completion date: 2024
Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру в Турции. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жилья.   Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.   Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1+1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2+1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего пребывания. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.   Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать – это купить мебель и бытовую технику. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.   Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50€. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные работы в зонах общего пользования, охрана. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.   Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной мере наслаждаться времяпрепровождением со своими родными и близкими на территории комплекса. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летний зной. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бассейн для детей. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривьеры. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете популярные тренажеры. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжать со своей семьей.   Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье, а также поможем со сбором и оформлением документов. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.   Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недвижимость в Алании по стартовым ценам. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовывается индивидуально. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.  
Apartment building Esenyurt residentional complex
Apartment building Esenyurt residentional complex
Marmara Region, Turkey
from
€170,576
Why this property؟ A modern project with a great location in a very good area This project includes apartment models in several styles with a social space suitable for families In addition to the presence of a school next to the complex, this project is adjacent to a number of facilities and services A vital transport network that connects the project to the most important areas of Istanbul and its centers Ready title deed , with rental guarantee and resale guarantee of apartments
Realting.com
Go