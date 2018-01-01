New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey

Payallar, Turkey

from €145,000

Completion date: 2024

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру в Турции. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жилья. Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут. Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1+1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2+1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего пребывания. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид. Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать – это купить мебель и бытовую технику. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса. Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50€. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные работы в зонах общего пользования, охрана. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться. Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной мере наслаждаться времяпрепровождением со своими родными и близкими на территории комплекса. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летний зной. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бассейн для детей. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривьеры. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете популярные тренажеры. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжать со своей семьей. Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье, а также поможем со сбором и оформлением документов. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас. Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недвижимость в Алании по стартовым ценам. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовывается индивидуально. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.