  4. Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići

ID: 28674
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Furnished apartment for sale in Momišići. The apartment has 125 m2, it is designed as a duplex and is sold furnished. It is located on the 4th floor of a building with an elevator and whose entrance is regularly maintained. The apartment is oriented to the east, it is bright and spacious.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Майами, США
от
$134,965
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Майами, США
от
$126,750
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$275,212
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Майами, США
от
$1,408
Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$822
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Майами, США
от
$126,750
Na svega tri minuta hoda od mora, prodaje se jedini preostao stan u novoizgrađenom kompleksu u Krašićima. Stan je po strukturi jednosoban i ima 51m2. Posjeduje parking mjesto i dodatnu baštu od 20m2. Odlikuje ga otvroen pogled prema moru, sjeverne orjentacije. Objekat će useljiv za manje od …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Майами, США
от
$704
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, u naselju Krusevac.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade j…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации