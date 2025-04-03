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Жильё в Рединг, Великобритания

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Рединг, Великобритания
Квартира 2 спальни
Рединг, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Ощутите современную жизнь в этих исключительных апартаментах с одной и двумя спальнями, расп…
$518,162
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя идеальный баланс яркого сообщества и безмятежной природной красоты всего в…
$372,511
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Диапазон цен: £399 000–£830 000. Откройте для себя новый оживленный район на берегу канала в…
$387,705
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