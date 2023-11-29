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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
79 м²
Комплекс расположен в Хакни, самом желанном районе Лондона, где кипит энергия города.Комплек…
€1,52 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
77 м²
Жилой комплекс расположен в самом центре Лондона, в 5 минутах ходьбы от Доминиона.На обществ…
€1,88 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
3
80 м²
Комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Рынок с …
€1,43 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
79 м²
Жилой комплекс в районе Хакни. Район является горячей точкой культуры и торговли. Именно зде…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Лондон, Великобритания
3
77 м²
Комплекс расположен между престижным районом Мэрилебон с его бутиками и фешенебельными ресто…
€2,55 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
65 м²
Комплекс расположен в районе Хокстон, в окружении независимых галерей, модных интернациональ…
€1,24 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
69 м²
Жилой комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Ра…
€1,15 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
63 м²
Квартира в небоскребе недалеко от аэропорта Лондон-Сити, есть линия метро Jubilee, две станц…
€975,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
52 м²
Отель расположен в самом центре Восточного Лондона, на набережной реки Ли. Тополиный район с…
€555,100
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Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
51 м²
Квартира в центре западного Лондона, между Гайд-парком и Парк Вормвуд Скрабс. В этом районе …
€873,300
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Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
2
51 м²
Комплекс находиться в непосредственной близости от центра Лондона, в 5 минутах ходьбы от Ста…
€895,500
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Квартира 4 спальни с basseyn
Лондон, Великобритания
5
359 м²
Самая желанная набережная Лондона.Жилой комплекс расположен на оживленном Южном берегу между…
€18,91 млн
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Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
4
117 м²
Кэнэри-Уорф — фантастическое место, которое можно назвать домом. Жилой небоскреб, объединяющ…
€1,98 млн
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Квартира 1 спальня с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
2
61 м²
Мерцающие башни возвышаются на 68 этажей. Удобства: круглосуточные услуги консьержа тренаже…
€1,08 млн
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
1
49 м²
Шикарные апартаменты на набережной, спроектированные Версаче в Девяти Вязах, Лондон.Комплекс…
€825,000
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Дом
Лондон, Великобритания
1 448 м²
Великобритания г.Лондон, Фулхэм Превосходный особняк в районе Фулхэм …
€27,23 млн
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Дом с лифтом, с сауной
Лондон, Великобритания
1 492 м²
Великобритания г.Лондон, Хэмпстед Шикарный особняк в престижном районе …
€32,68 млн
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Дом с подвалом, с сауной
Лондон, Великобритания
1 841 м²
Великобритания г.Лондон, N2 Шикарный особняк рядом с гольф клубом …
€43,57 млн
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Дом с лифтом, с двором, с садом
Лондон, Великобритания
1 532 м²
Великобритания г.Лондон, Mayfair Особняк-люкс с внутренним двориком …
€89,86 млн
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Дом 36 комнат с сауной
Лондон, Великобритания
36
2 508 м²
Великобритания г.Лондон, N2 Потрясающий особняк с парком 1 га …
€42,30 млн
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Дом с лифтом, с подвалом, с баней
Лондон, Великобритания
474 м²
Великобритания г.Лондон, Belgravia Прекрасный дом в Белгравии …
€25,45 млн
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Дом с лифтом, с подвалом, с видеонаблюдением
Лондон, Великобритания
2 000 м²
Великобритания г.Лондон Saint John's Wood Шикарный особняк рядо…
€84,87 млн
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Квартира с лифтом, с двором
Лондон, Великобритания
178 м²
7
Великобритания г.Лондон, SWiE Пентхаус рядом с Букингемским дворцом …
€8,95 млн
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Дом с лифтом
Англия, Великобритания
Великобритания графство Саррей (Surrey) Шикарный особняк в графстве Su…
€13,34 млн
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Дом
Лондон, Великобритания
381 м²
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
€13,97 млн
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Дом с лифтом, с сауной
Лондон, Великобритания
1 241 м²
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
€63,23 млн
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Таунхаус с лифтом, с двором, с подвалом
Лондон, Великобритания
358 м²
Великобритания г.Лондон, W1J, City of Westminster Таунхаус с внутренни…
€13,59 млн
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Квартира 3 комнаты с охраной
Лондон, Великобритания
3
75 м²
1
Великобритания г.Лондон, SW7 Стильный апартамент в Найтсбридж Стильн…
€5,25 млн
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Квартира 2 комнаты с охраной
Лондон, Великобритания
2
92 м²
6
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты с сервисом отеля 5***** …
€7,50 млн
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Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
3
94 м²
2
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты в современном комплексе …
€6,82 млн
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