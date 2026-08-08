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Nest Invest global

Великобритания, Большой Лондон
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nestinvest.global
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Nest Invest Global - это международная консалтинговая компания по инвестициям в недвижимость, специализирующаяся на тщательно отобранных новых и внеплановых возможностях недвижимости на развивающихся и быстрорастущих международных рынках.

Мы работаем напрямую с известными застройщиками и владельцами проектов, чтобы определить инвестиционные возможности с сильным потенциалом для роста капитала, дохода от аренды и привлекательности образа жизни.

Мы сосредоточены на рынках, где инвесторы могут получить доступ к привлекательным возможностям на более ранней стадии развития, включая Индонезию, Занзибар, Бразилию, Грузию, Доминиканскую Республику, Панаму и другие развивающиеся международные направления.

В отличие от традиционного портала недвижимости, мы используем исследовательский подход к выбору недвижимости. Мы оцениваем разработки, разработчиков, местоположения, инвестиционные структуры, прогнозируемые показатели аренды и потенциальные риски, прежде чем предоставлять возможности нашим клиентам.

Мы также работаем с международными агентами по недвижимости, брокерами и профессиональными реферальными партнерами, предоставляя доступ к избранным зарубежным разработкам и привлекательным структурам комиссий партнеров.

Наша цель проста: сделать международные инвестиции в недвижимость более прозрачными, доступными и профессионально управляемыми для инвесторов.

Услуги
  • Международные инвестиции в недвижимость
  • Продажи внеплановой недвижимости
  • Продажа новостройки
  • Инвестиционные виллы и апартаменты
  • Брендированные резиденции и управляемые отелями объекты недвижимости
  • Высокодоходная недвижимость для отпуска
  • Инвестиции в недвижимость Due Diligence
  • Разработчик & Development Оценка
  • Анализ инвестиционных возможностей
  • Здание портфолио международной собственности
  • Разработчик: Finance & Flexible Платежные структуры
  • Гарантированные возможности получения дохода от аренды
  • Международный инвестиционный консультант по недвижимости
  • Инвестиции в недвижимость для зарубежных покупателей
  • Партнерство международных агентов и брокеров
  • Реферал собственности и возможности совместного брокерства

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