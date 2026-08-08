Об агентстве

Nest Invest Global - это международная консалтинговая компания по инвестициям в недвижимость, специализирующаяся на тщательно отобранных новых и внеплановых возможностях недвижимости на развивающихся и быстрорастущих международных рынках.

Мы работаем напрямую с известными застройщиками и владельцами проектов, чтобы определить инвестиционные возможности с сильным потенциалом для роста капитала, дохода от аренды и привлекательности образа жизни.

Мы сосредоточены на рынках, где инвесторы могут получить доступ к привлекательным возможностям на более ранней стадии развития, включая Индонезию, Занзибар, Бразилию, Грузию, Доминиканскую Республику, Панаму и другие развивающиеся международные направления.

В отличие от традиционного портала недвижимости, мы используем исследовательский подход к выбору недвижимости. Мы оцениваем разработки, разработчиков, местоположения, инвестиционные структуры, прогнозируемые показатели аренды и потенциальные риски, прежде чем предоставлять возможности нашим клиентам.

Мы также работаем с международными агентами по недвижимости, брокерами и профессиональными реферальными партнерами, предоставляя доступ к избранным зарубежным разработкам и привлекательным структурам комиссий партнеров.

Наша цель проста: сделать международные инвестиции в недвижимость более прозрачными, доступными и профессионально управляемыми для инвесторов.