Программы иммиграции в Великобритании

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Immigration program to UK
Immigration program to UK
Великобритания Великобритания
от
$3,403
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 6 месяцев
Иммиграционная программа ВеликобританииВеликобритания предлагает различные иммиграционные маршруты для квалифицированных рабочих, студентов, предпринимателей и семей. Ключевые программы включают в себя визу квалифицированного рабочего, студенческую визу, семейную визу и визу Global Talent. Э…
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
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