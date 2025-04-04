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Жильё в Enfield, Великобритания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Расположенные в тихом анклаве, эти современные таунхаусы предлагают свежий взгляд на совреме…
$2,18 млн
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Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Расположенные на престижной и исторической территории, эти королевские дома предлагают исклю…
$2,02 млн
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