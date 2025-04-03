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Жильё в Slough, Великобритания

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Slough, Великобритания
Квартира 1 спальня
Slough, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Эти апартаменты площадью 519 кв. футов — идеальное место для отдыха профессионалов или пар. …
$379,846
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Квартира 2 спальни в Slough, Великобритания
Квартира 2 спальни
Slough, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Эти двухуровневые апартаменты площадью 770 кв. футов предлагают стильную и функциональную пл…
$620,327
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Квартира 2 спальни в Slough, Великобритания
Квартира 2 спальни
Slough, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Эта квартира площадью 823 кв. фута излучает изысканность и комфорт. Северо-восточная ориента…
$553,401
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Квартира 1 спальня в Slough, Великобритания
Квартира 1 спальня
Slough, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Эти апартаменты с одной спальней площадью 545 кв. футов (50,6 м2), доступные за £485 000, пр…
$386,541
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Квартира 2 спальни в Slough, Великобритания
Квартира 2 спальни
Slough, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Апартаменты площадью 917 кв. футов отделаны высококачественными материалами, выходят на южну…
$594,440
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Рейтинг 4.9 / 5:
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