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Таунхаусы в Великобритании

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Hartlepool, Великобритания
Таунхаус 4 комнаты
Hartlepool, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Британские инвестиции в свободную собственность от 119 000 фунтов стерлинговСоздайте доход о…
$159,484
НДС
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Агентство
Keller Williams
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English, Türkçe
Таунхаус 4 комнаты в Slough, Великобритания
Таунхаус 4 комнаты
Slough, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This stunning 3-bedroom townhouse offers modern living with a spacious layout. Spread over t…
$825,930
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Таунхаус 5 комнат в Лондон, Великобритания
Таунхаус 5 комнат
Лондон, Великобритания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This stunning 4-bedroom, 3-bathroom freehold townhouse offers an exceptional family home wit…
$1,50 млн
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