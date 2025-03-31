Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Greater Manchester
  4. Жилая

Жильё в Greater Manchester, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Wigan, Великобритания
Квартира 1 спальня
Wigan, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя элегантность и удобство проживания в Пилар-де-ла-Орадада с этими прекрасно…
$897,274
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Представляем первые в Великобритании региональные брендированные резиденции, сочетающие роск…
$992,838
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Greater Manchester, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов