Orbis Exchange Group является мировым специалистом по обмену иностранной валюты и международным платежам с офисами в Лондоне, Дубае и Лос-Анджелесе. Благодаря трехлетнему опыту и более чем 15 миллиардам фунтов стерлингов, мы предоставляем частным лицам, инвесторам и предприятиям более разумные и экономически эффективные способы перемещения денег через границы.
Мы работаем с агентами по недвижимости, застройщиками и инвестиционными платформами по всему миру в качестве надежных валютных партнеров, помогая их международным клиентам уверенно ориентироваться в финансовой стороне сделок с недвижимостью. Независимо от того, покупает ли покупатель в Великобритании из Сингапура, финансирует ли вилла на Бали из Австралии или завершает приобретение BTL из ОАЭ, мы делаем перевод валюты простым, прозрачным и значительно дешевле, чем через банк.
Для покупателей недвижимости мы предоставляем:
Конкурентоспособные обменные курсы в более чем 50 валютах, стабильно лучше, чем в банках с высокими улицами.
Форвардные контракты для блокировки сегодняшней ставки на срок до двух лет, защищая покупателей на внеплановых и поэтапных платежных покупках
Выделенные менеджеры счетов для каждого клиента, названный специалист, а не колл-центр
Быстрые и безопасные международные переводы без скрытых сборов
Поддержка покупок через компании с ограниченной ответственностью и структуры СПВ
Конверсии Crypto-to-Fiat, где это необходимо
Полное спокойствие: все платежи обрабатываются полностью уполномоченными FCA поставщиками платежей, которые хранят средства клиентов на отдельных защищенных счетах.
Для бизнеса мы предлагаем полный набор валютных и платежных решений, включая международные переводы, мультивалютные счета, инструменты управления рисками и доступ к кредитным средствам от 5000 до 60 000 000 фунтов стерлингов. Мы работаем с МСП в области строительства, технологий, цепочки поставок, финтеха, производства продуктов питания и многого другого, помогая им управлять воздействием иностранной валюты, снижать затраты на трансграничные платежи и уверенно торговать на международном уровне.
Наша партнерская программа позволяет агентам по недвижимости и платформам недвижимости предлагать своим клиентам премиальные валютные услуги как неотъемлемую часть их собственного предложения с реферальной платой за каждое успешное введение.
💱 Валютный обмен
Спотовые контракты: Купить или продать валюту по сегодняшнему курсу для немедленного перевода
Передовые контракты: Заблокировать ставку на срок до 2 лет для будущего перевода
Рыночные заказы: Установите целевую ставку и автоматически совершайте транзакции, когда она достигнута.
Управление валютными рисками и стратегии хеджирования
🌍 Международные платежи
Международные переводы по 50+ валютам в 180+ пунктов назначения
Быстрые и безопасные переводы в тот же день и на следующий день
Многовалютные счета: держать, отправлять и получать в нескольких валютах
Местные названные счета для получения международных платежей
Пакетные платежи для предприятий, осуществляющих несколько переводов одновременно
🏢 Бизнес-решения
Корпоративные валютные счета для МСП
Глобальные платежные решения: Оплата труда сотрудников за рубежом в местных валютах
Платежи поставщиков в иностранной валюте
Управление валютами импорта и экспорта
Казначейство и инструменты управления денежными потоками
Кредитные средства от 5000 до 60 000 000 фунтов стерлингов
🏠 Собственность и личные переводы
Трансферы покупки недвижимости с большой стоимостью
Поддержка трансфера SPV и ограниченной компании
Поэтапное и завершенное планирование платежей
Планы регулярных платежей для арендного дохода, ипотечных платежей и расходов на проживание
Репатриация прибыли для иностранных инвесторов
Crypto
Крипто-фиатные конверсии: конвертировать криптовалютные холдинги в GBP, EUR, USD и другие валюты
🤝 Партнерство
Программа реферального партнерства для агентов по недвижимости, бухгалтеров, юридических фирм, специалистов по переселению и консультационных фирм
Доля доходов и структуры комиссий
Маркетинговые материалы под брендом
Альтернативные банковские решения для клиентов-нерезидентов, которые не могут получить доступ к традиционным банковским счетам
🔒 Соблюдение и безопасность
Все платежи, обработанные полностью уполномоченными поставщиками платежей FCA
Средства клиентов, хранящиеся на отдельных, защищенных счетах
Полный AML / KYC на борту
Поддержка нерезидентов и недомицилированных клиентов