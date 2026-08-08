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Orbis Exchange

Великобритания, Лондон
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Тип компании
Тип компании
Платежный агент
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
orbis-exchange.com/
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Orbis Exchange Group является мировым специалистом по обмену иностранной валюты и международным платежам с офисами в Лондоне, Дубае и Лос-Анджелесе. Благодаря трехлетнему опыту и более чем 15 миллиардам фунтов стерлингов, мы предоставляем частным лицам, инвесторам и предприятиям более разумные и экономически эффективные способы перемещения денег через границы.

Мы работаем с агентами по недвижимости, застройщиками и инвестиционными платформами по всему миру в качестве надежных валютных партнеров, помогая их международным клиентам уверенно ориентироваться в финансовой стороне сделок с недвижимостью. Независимо от того, покупает ли покупатель в Великобритании из Сингапура, финансирует ли вилла на Бали из Австралии или завершает приобретение BTL из ОАЭ, мы делаем перевод валюты простым, прозрачным и значительно дешевле, чем через банк.

Для покупателей недвижимости мы предоставляем:

  • Конкурентоспособные обменные курсы в более чем 50 валютах, стабильно лучше, чем в банках с высокими улицами.

  • Форвардные контракты для блокировки сегодняшней ставки на срок до двух лет, защищая покупателей на внеплановых и поэтапных платежных покупках

  • Выделенные менеджеры счетов для каждого клиента, названный специалист, а не колл-центр

  • Быстрые и безопасные международные переводы без скрытых сборов

  • Поддержка покупок через компании с ограниченной ответственностью и структуры СПВ

  • Конверсии Crypto-to-Fiat, где это необходимо

  • Полное спокойствие: все платежи обрабатываются полностью уполномоченными FCA поставщиками платежей, которые хранят средства клиентов на отдельных защищенных счетах.

Для бизнеса мы предлагаем полный набор валютных и платежных решений, включая международные переводы, мультивалютные счета, инструменты управления рисками и доступ к кредитным средствам от 5000 до 60 000 000 фунтов стерлингов. Мы работаем с МСП в области строительства, технологий, цепочки поставок, финтеха, производства продуктов питания и многого другого, помогая им управлять воздействием иностранной валюты, снижать затраты на трансграничные платежи и уверенно торговать на международном уровне.

Наша партнерская программа позволяет агентам по недвижимости и платформам недвижимости предлагать своим клиентам премиальные валютные услуги как неотъемлемую часть их собственного предложения с реферальной платой за каждое успешное введение.

Услуги

💱 Валютный обмен

  • Спотовые контракты: Купить или продать валюту по сегодняшнему курсу для немедленного перевода

  • Передовые контракты: Заблокировать ставку на срок до 2 лет для будущего перевода

  • Рыночные заказы: Установите целевую ставку и автоматически совершайте транзакции, когда она достигнута.

  • Управление валютными рисками и стратегии хеджирования

🌍 Международные платежи

  • Международные переводы по 50+ валютам в 180+ пунктов назначения

  • Быстрые и безопасные переводы в тот же день и на следующий день

  • Многовалютные счета: держать, отправлять и получать в нескольких валютах

  • Местные названные счета для получения международных платежей

  • Пакетные платежи для предприятий, осуществляющих несколько переводов одновременно

🏢 Бизнес-решения

  • Корпоративные валютные счета для МСП

  • Глобальные платежные решения: Оплата труда сотрудников за рубежом в местных валютах

  • Платежи поставщиков в иностранной валюте

  • Управление валютами импорта и экспорта

  • Казначейство и инструменты управления денежными потоками

  • Кредитные средства от 5000 до 60 000 000 фунтов стерлингов

🏠 Собственность и личные переводы

  • Трансферы покупки недвижимости с большой стоимостью

  • Поддержка трансфера SPV и ограниченной компании

  • Поэтапное и завершенное планирование платежей

  • Планы регулярных платежей для арендного дохода, ипотечных платежей и расходов на проживание

  • Репатриация прибыли для иностранных инвесторов

Crypto

  • Крипто-фиатные конверсии: конвертировать криптовалютные холдинги в GBP, EUR, USD и другие валюты

🤝 Партнерство

  • Программа реферального партнерства для агентов по недвижимости, бухгалтеров, юридических фирм, специалистов по переселению и консультационных фирм

  • Доля доходов и структуры комиссий

  • Маркетинговые материалы под брендом

  • Альтернативные банковские решения для клиентов-нерезидентов, которые не могут получить доступ к традиционным банковским счетам

🔒 Соблюдение и безопасность

  • Все платежи, обработанные полностью уполномоченными поставщиками платежей FCA

  • Средства клиентов, хранящиеся на отдельных, защищенных счетах

  • Полный AML / KYC на борту

  • Поддержка нерезидентов и недомицилированных клиентов

Наши агенты в Великобритании
Patrick Postilll
Patrick Postilll
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