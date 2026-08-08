Об агентстве

Orbis Exchange Group является мировым специалистом по обмену иностранной валюты и международным платежам с офисами в Лондоне, Дубае и Лос-Анджелесе. Благодаря трехлетнему опыту и более чем 15 миллиардам фунтов стерлингов, мы предоставляем частным лицам, инвесторам и предприятиям более разумные и экономически эффективные способы перемещения денег через границы.

Мы работаем с агентами по недвижимости, застройщиками и инвестиционными платформами по всему миру в качестве надежных валютных партнеров, помогая их международным клиентам уверенно ориентироваться в финансовой стороне сделок с недвижимостью. Независимо от того, покупает ли покупатель в Великобритании из Сингапура, финансирует ли вилла на Бали из Австралии или завершает приобретение BTL из ОАЭ, мы делаем перевод валюты простым, прозрачным и значительно дешевле, чем через банк.

Для покупателей недвижимости мы предоставляем:

Конкурентоспособные обменные курсы в более чем 50 валютах, стабильно лучше, чем в банках с высокими улицами.

Форвардные контракты для блокировки сегодняшней ставки на срок до двух лет, защищая покупателей на внеплановых и поэтапных платежных покупках

Выделенные менеджеры счетов для каждого клиента, названный специалист, а не колл-центр

Быстрые и безопасные международные переводы без скрытых сборов

Поддержка покупок через компании с ограниченной ответственностью и структуры СПВ

Конверсии Crypto-to-Fiat, где это необходимо

Полное спокойствие: все платежи обрабатываются полностью уполномоченными FCA поставщиками платежей, которые хранят средства клиентов на отдельных защищенных счетах.

Для бизнеса мы предлагаем полный набор валютных и платежных решений, включая международные переводы, мультивалютные счета, инструменты управления рисками и доступ к кредитным средствам от 5000 до 60 000 000 фунтов стерлингов. Мы работаем с МСП в области строительства, технологий, цепочки поставок, финтеха, производства продуктов питания и многого другого, помогая им управлять воздействием иностранной валюты, снижать затраты на трансграничные платежи и уверенно торговать на международном уровне.

Наша партнерская программа позволяет агентам по недвижимости и платформам недвижимости предлагать своим клиентам премиальные валютные услуги как неотъемлемую часть их собственного предложения с реферальной платой за каждое успешное введение.